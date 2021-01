ASHEVILLE, Caroline du Nord: DeVon Baker a marqué 26 points, l’UNC Asheville a comblé un écart de 17 points pour égaliser dans le règlement et battre Radford 76-68 en prolongation dimanche.

Coty Jude a déclenché un rallye 19-4 par UNC Asheville, frappant deux 3 points, et un Tajion Jones trey a forcé OT à 67-67.

Jones a marqué 12 points avec six rebonds pour UNC Asheville (9-7, 8-3 Big South Conference), qui a remporté sa sixième victoire consécutive à domicile. Trent Stephney a ajouté 10 points et Jude 9.

Les Bulldogs ont forcé 23 revirements, un sommet de la saison.

Quinton Morton-Robertson avait 15 points pour les Highlanders (10-7, 9-2), dont la séquence de six victoires consécutives a été brisée. Xavier Lipscomb a ajouté 14 points et neuf rebonds. Chyree Walker a également récolté 14 points et neuf rebonds.

Asheville est maintenant juste un match derrière Radford pour la deuxième place dans le Grand Sud et les équipes se retrouvent lundi.

Des éléments de cette histoire ont été générés par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com