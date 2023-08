Baker Mayfield, Ron Rivera et Kyle Shanahan «sous la contrainte» avant la saison de la NFL

La pré-saison de la NFL est en cours et les 32 équipes sont prêtes et motivées pour revenir sur le terrain.

Cependant, certains joueurs et entraîneurs reçoivent un amour dur de la part de Chris Brossard qui « raconte juste ce qu’il en est » avec sa dernière liste « Under Duress ».

Le « Tout d’abord » L’animateur a récemment partagé les trois personnes qui, selon lui, ont besoin d’être honnêtes alors qu’ils se dirigent vers la saison 2023.

Allons-y !

3. Boulanger MayfieldQB, Boucaniers de Tampa Bay

Les perspectives : Mayfield a encore une autre chance de faire ses preuves et de gagner une place de quart partant après avoir rejoint les Bucs avant la saison 2023 après un très court passage avec les Rams de Los Angeles après avoir été libéré par les Panthers de la Caroline à la fin de la saison dernière. En Caroline, Mayfield a complété 57% de ses passes avec six touchés et six interceptions, mais a ensuite été abandonné en raison de la saison perdante.

Le quart-arrière vainqueur du trophée Heisman a été criblé de jeux incohérents depuis sa dernière saison avec les Browns de Cleveland. Le joueur de 28 ans entame sa sixième année dans la ligue et se bat pour la place convoitée de QB1 contre Kyle Trask, alors que les Bucs cherchent à remplir les crampons gigantesques du futur membre du Temple de la renommée à la retraite Tom Brady.

Pensées de Broussard : « Ça y est, Boulanger ! … Votre dernière chance d’être un partant légitime dans la NFL. La pression [is] sur, non seulement pour gagner le travail, mais pour garder le travail. Vous avez décroché le poste en Caroline, mais vous n’avez pas pu le garder. Tu dois le garder cette fois. Je pense, Baker, que vous avez suffisamment mûri. Je pense que vous avez été suffisamment humble, comme l’a dit votre entraîneur Todd Bowles, pour accepter que si cela ne se passe pas bien [you’ll need] d’accepter un rôle de remplaçant pour le reste de votre carrière. »

2. Ron Rivera, HC, Commandants de Washington

Les perspectives : Les commandants se dirigent vers une nouvelle ère avec un nouveau propriétaire en Josh Harris, mais il semble toujours y avoir des tensions à résoudre au sein de l’organisation après une intersaison remplie de drames. L’entraîneur-chef Rivera, qui entamera sa quatrième année avec l’équipe cette saison, a fait part de ses inquiétudes dans le passé et a récemment atterri dans l’eau chaude après avoir publiquement critiqué puis reculé les commentaires sur le style d’entraînement du nouveau coordinateur offensif Eric Bieniemy.

En plus de renforcer le moral de l’équipe, Rivera a un travail difficile devant lui alors que les commandants cherchent à s’améliorer par rapport à la quatrième place de la NFC Est la saison dernière et un record de 8-8-1 qui les a une fois de plus tenus à l’écart des séries éliminatoires. .

Les pensées de Broussard : « Maintenant, Ron, je pense que tu veux bien faire. Je pense que tu es un gars honnête, … trop honnête cependant. Tu n’as pas à dire au public et aux médias chaque petit désaccord, chaque petit différend qui se passe dans ton immeuble parce que maintenant vous avez créé des distractions… Cela dépendra aussi de votre dossier.

« Ron, vos cinq dernières années en tant qu’entraîneur-chef ont perdu des records. Un nouveau propriétaire à Washington aussi. Un nouveau propriétaire signifie souvent un nouvel entraîneur, donc Ron est sous la contrainte de passer une excellente saison. »

49ers HC Kyle Shanahan en tête d’affiche de la liste « Under Duress » de Broussard

1. Kyle Shanahan, HC, 49ers de San Francisco

Les perspectives : L’entraîneur vainqueur du Super Bowl a nommé le quart-arrière de deuxième année Brock Purdy comme partant pour le match d’ouverture de la pré-saison des 49ers contre les Raiders de Las Vegas. Le joueur de 23 ans disputera son premier match depuis décembre 2022 après s’être blessé au coude lors du premier quart du match de championnat NFC. Trey Lance , qui a également subi une blessure la saison dernière lorsqu’il s’est fracturé la cheville lors de la semaine 2, a fait son retour pendant le camp et a reçu des représentants de la première équipe aux côtés de Purdy et du vétéran QB Sam Darnold. Les trois continueront de se battre pour le poste de saison régulière, Purdy et Lance cherchant à retrouver cette gloire de départ. Les Niners ont terminé la saison dernière au sommet de la NFC West avec une fiche de 13-4, mais ont perdu contre les Eagles de Philadelphie en séries éliminatoires.

Pensées de Broussard : « Vous êtes sorti sur une branche, mon frère, et avez choisi un ancien M. Irrelevant (Purdy) plutôt qu’un choix n ° 3 (Lance) pour lequel vous avez échangé trois choix de premier tour et d’autres choses – et vous l’avez mis sur le banc. Je pense que vous faites le bon choix, mais certaines personnes sont follement sceptiques. Je dois être honnête. … Je ne sais pas où est l’esprit de Trey. … Je comprends que c’est un grand garçon le football et vous devez surmonter certaines choses, mais sa mentalité doit être du genre « Mec, est-ce qu’ils croient en moi ? » Ça peut marcher si Brock joue bien, mais s’il se blesse [or] si Darnold ne joue pas bien, où en sera son esprit (celui de Trey) ? … Je crois en toi parce que je crois en Brock Purdy, mais j’espère que tu as bien compris. »

