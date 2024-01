Baker Mayfield répond aux piques des Lions DB – Étudiez un film

TAMPA, Floride – Baker Mayfield a répondu aux remarques de la sécurité des Lions, CJ Gardner-Johnson, cette semaine, selon lesquelles les Buccaneers n’avaient pas un bon quart-arrière, lui disant qu’il devait parfaire ses études de cinéma.

Interrogé sur la préparation pour les Rams la semaine dernière, Gardner-Johnson a déclaré via le Detroit Free Press : “Ce groupe est probablement l’un des meilleurs groupes que nous avons affrontés toute l’année, à part celui de Tampa. Si vous donnez à ce groupe de Tampa un bon quarterback , c’est un super groupe. Evans, Godwin, [Russell] Gage, c’est un super groupe. J’ai joué contre eux pour de vrai.”

Mayfield a répondu mercredi : “Je ne pense pas qu’il ait vraiment regardé un film parce qu’il a mentionné Russell Gage. Nous aimons Russell mais Russell n’a pas joué un seul cliché de toute l’année pour nous.”

Gage a subi une déchirure du tendon rotulien au genou droit qui a mis fin à la saison lors d’un camp d’entraînement conjoint avec les Jets de New York, avec les receveurs Trey Palmer, David Moore et Deven Thompkins comblant le vide. Mayfield, qui a signé avec les Bucs cette intersaison pour un contrat d’un an à la suite de la retraite de Tom Brady, a mené les Bucs à une fiche de 9-8 et à un titre NFC Sud, avec une victoire convaincante de 32-9 contre les Eagles en ronde joker lundi soir.

Mayfield, qui a maintenant une fiche de 2-1 de tous les temps en séries éliminatoires, l’a balayé et a déclaré qu’il était impatient d’affronter la talentueuse sécurité des Lions, dont le penchant pour les propos trash est bien connu. Parfois, les propos trash de Gardner-Johnson se sont intensifiés. Rien qu’en 2021, il a été frappé par trois receveurs différents. Gardner-Johnson a raté la victoire 20-6 des Lions contre les Bucs à Tampa lors de la sixième semaine en raison d’une déchirure d’un muscle pectoral.

“Il doit s’éloigner des trucs de pré-saison dont les médias parlaient”, a déclaré Mayfield. “Je suis excité de le voir. Je pense que c’est un très bon joueur. Il le fait depuis un certain temps. Il a eu un impact dans chaque équipe dans laquelle il a joué”, a déclaré Mayfield. “Donc, c’est un bon joueur, mais oui… je dois juste faire un peu plus d’études cinématographiques.”

Mayfield a lancé 337 verges par la passe et trois touchés contre les Eagles, devenant ainsi le premier quart-arrière des Bucs dans l’histoire des séries éliminatoires à lancer 300 verges et trois touchés. Les 1 456 verges par la passe de Mayfield au cours des six dernières semaines de la saison régulière se classaient au septième rang de la ligue, tout comme ses 11 touchés au cours de cette période. Ses 4 044 verges par la passe cette saison étaient le neuvième et ses 28 touchés étaient le septième en saison régulière.