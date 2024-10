Baker Mayfield plaisante sur le fait de ne pas avoir parlé à Mark Andrews pendant la saison

TAMPA, Floride — Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Baker Mayfield, s’est amusé aux dépens de l’ailier rapproché des Ravens de Baltimore, Mark Andrews, jeudi, affirmant que son ancien coéquipier des Oklahoma Sooners ne lui parlerait pas malgré le match entre leurs deux équipes « lundi soir ». Football. »

« Même si Mark et moi sommes les meilleurs amis, lui et moi ne parlons pas pendant la saison », a déclaré Mayfield en plaisantant. « C’est un cinglé. Il ne peut pas exactement séparer l’amitié et le football, alors il a du mal avec ça d’année en année. Il y a donc quelques mois à la fois où nous sommes à nouveau amis. Mais pour l’instant, non « .

Mayfield et Andrews ont joué ensemble pendant trois saisons à Oklahoma. Mayfield a été élu vainqueur du trophée Heisman 2017 – décerné au meilleur joueur de football universitaire (avec le prix Maxwell, le prix Davey O’Brien et le prix Walter Camp) – et Andrews a remporté le prix John Mackey, décerné au meilleur joueur serré. finir dans le football universitaire. Ils ont chacun des plaques côte à côte à l’intérieur du Barry Switzer Center à Norman, Oklahoma, commémorant leurs réalisations. Mais Mayfield ne peut même pas obtenir de réponse par SMS.

Le quart-arrière des Bucs, Baker Mayfield, qualifie son meilleur ami et ancien coéquipier de l’UO, Mark Andrews (qu’il verra lundi soir) de « bizarre » et dit « qu’il ne peut pas exactement séparer l’amitié et le football ». Il estime également « qu’il a changé » car il « a une petite amie très sérieuse ». 😂😂😂 pic.twitter.com/LFpLBA2irE – JennaLaineESPN (@JennaLaineESPN) 17 octobre 2024

« Ça fait mal. Cela me fait mal », a déclaré Mayfield, devant une salle remplie de journalistes riant. « … Ce type était présent à mon mariage et ne veut pas me parler. Cela me fait mal. »

Mayfield, qui a emmené son enterrement de vie de garçon à la chasse au Sasquatch avant d’épouser sa femme Emily en 2019, a déclaré qu’Andrews était plus qu’un participant volontaire à la recherche de Bigfoot.

« Il allait être l’appât. » dit Mayfield.

Mais il a déclaré que son ami avait changé à cause de ce que Mayfield a décrit comme une « petite amie très sérieuse » en l’ambassadrice des médias sociaux Elena Yates. Le couple se fréquente depuis l’été 2023.

« Certaines personnes pensent qu’il est devenu mou », a déclaré Mayfield avec un visage impassible. « Je ne fais pas partie de ces personnes, mais les gens murmurent. Il y a des chuchotements là-bas. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela incluait le visionnage du film « The Notebook », Mayfield a répondu : « Il l’a regardé en boucle au cours des six derniers mois. Je t’aime, Mark. »