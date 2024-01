Baker Mayfield mène l’opprimé Bucs à une victoire surprenante en séries éliminatoires

TAMPA — Aux prises avec des blessures aux côtes et à la cheville, le quart-arrière de Tampa Bay Baker Mayfield a lancé pour 337 verges et trois touchés pour vaincre les Eagles de Philadelphie 32-9 lors de la ronde des wild-cards, assurant ainsi la plus grande victoire des Buccaneers en séries éliminatoires depuis leur Super Bowl de 27 points. Victoire XXXVII, malgré le fait qu’il soit outsider à domicile avec 3,5 points lundi soir.

“Il y a quelque chose à savoir si tu es un outsider ou [on] un match sur la route, juste dos au mur et sachant que c’est juste votre équipe contre tout le monde quand vous êtes compté”, a déclaré Mayfield, qui est devenu le premier Buccaneer à lancer pour 300 verges et trois touchés dans un match éliminatoire – un exploit que même son prédécesseur, Tom Brady, n’a pas pu accomplir en trois ans à Tampa. “C’est toujours amusant d’être dans ce rôle. Évidemment, je suis assez à l’aise là-dedans, mais notre équipe l’a complètement adopté tout au long de l’année. »

En plus de cela, il souffrait d’une blessure aux côtes subie il y a deux semaines lors d’une défaite contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, puis d’une blessure à la cheville qu’il avait subie en Caroline la semaine dernière. Mayfield a fait venir son physiothérapeute personnel deux fois cette semaine pour l’aider à surmonter ses blessures, ce qui limitait son temps d’entraînement.

“Il l’a vidé”, a déclaré l’entraîneur des Bucs, Todd Bowles. “Je veux dire, si vous le regardiez pendant la semaine – il boitait, il ne s’entraînait pas, il s’améliorait un peu chaque jour – j’espère qu’ils ne l’ont pas trop frappé. Je sais qu’ils en ont eu. ” Des tirs sur lui et ils ont eu quoi, quatre sacs ? Alors il est revenu de ça, il est resté avec le plan, il n’a jamais bronché, et il a fait jeu après jeu après jeu, et cela en dit long sur lui. “

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Malgré six abandons de ses cibles de réception au cours de la seule première mi-temps, dont trois de l’ailier rapproché Cade Otton, Mayfield a gardé une énergie positive et encourageante sur la touche.

“Il a été vif. Je veux dire, tout le match, il a été vif. … Ils ont laissé tomber quelques passes, mais il revenait sans cesse, il continuait à aller vers eux”, a déclaré Bowles.

“Il est toujours encourageant”, a déclaré Otton, qui a mené les Bucs avec 89 verges sur réception. “J’ai l’impression qu’en tant qu’équipe, nous adoptons simplement son caractère. Toujours en compétition, il y a toujours ce feu. Nous le voyons se rassembler, nous nous améliorons dans l’exécution. Nous ne sommes jamais hors du combat. Nous allons toujours concourir comme lui. »

Après un placement de 28 verges lors du premier entraînement du botteur des Bucs Chase McLaughlin, Mayfield a trouvé le receveur large rarement utilisé David Moore sur une route croisée pour un touché de 44 verges pour prendre une avance de 10-0. McLaughlin a suivi avec des placements de 54 et 48 verges au deuxième quart. Une sécurité au troisième quart d’Anthony Nelson a fourni une secousse bien méritée, alors que Mayfield s’est connecté avec la recrue Trey Palmer sur un touché de 56 verges deux jeux plus tard. Ensuite, il a rejoint le receveur large Chris Godwin au milieu sur un score de 23 verges au quatrième.

“J’adore jouer avec Baker”, a déclaré le secondeur extérieur Shaquil Barrett. “Je savais que Baker allait être spécial pour nous une fois qu’il aurait remporté le poste. Je l’ai vu dès son arrivée dans la ligue. Il avait juste besoin d’être en bonne santé et d’avoir une bonne opportunité. Et je pense qu’il l’a compris avec nous, et il montre ce qu’il peut faire avec et j’aime ce que je vois de lui.”

Quelques instants après avoir couru hors du terrain au stade Raymond James avec un « Allons-y ! » triomphal. On a demandé à Mayfield de comparer cette victoire à celle de sa victoire 48-37 en séries éliminatoires contre les Steelers de Pittsburgh lorsqu’il était avec les Browns de Cleveland en 2020.

Mayfield haussa les épaules et fit une brève pause. “Plutôt bien”, dit-il, avant de révéler un sourire malicieux et un sourire espiègle.

Était-ce encore plus doux après le voyage qu’il avait fait au cours de l’année écoulée ? Après avoir été échangé par les Browns en juillet 2022, coupé par les Panthers en décembre de la même année et signé avec les Rams de Los Angeles pour cinq matchs avant que les Bucs ne le signent cette intersaison pour un contrat d’un an d’une valeur de 4 millions de dollars ?

“Ouais, je veux dire, je n’aime pas comparer directement”, a déclaré Mayfield. “Mais oui, évidemment, les hauts et les bas que j’ai traversés ces dernières années, celle-ci est géniale… mais nous visons des objectifs plus ambitieux, alors passons au suivant.”

Le prochain sera sur la route, contre les Lions de Détroit en ronde de division, les Bucs étant encore une fois les outsiders. Les Lions sont actuellement favoris avec 6 points après avoir battu les Rams de Los Angeles 24-23 dimanche soir.

Les Bucs ont perdu contre les Lions 20-6 lorsqu’ils les ont accueillis lors de la sixième semaine.

“Nous ne pensons pas vraiment à ce que dit l’extérieur et nous ne nous en soucions pas vraiment”, a déclaré Otton. “Nous connaissons la qualité des joueurs que nous avons dans le vestiaire, la qualité des personnes, des entraîneurs, de toute l’organisation.”

“C’est une tournée de vengeance”, a ajouté le secondeur Devin White. “Tout le monde dans ce vestiaire, on croit les uns aux autres, et c’est tout ce qui compte. Les gens vont parler à la télé, ils vont faire leurs pronostics. Mais en fin de compte, il faut que le ballon soit placé. et nous devons y aller et jouer. Ce que les gens disent ne détermine pas le résultat.