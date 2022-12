Baker Mayfield mène les Rams de Los Angeles à une superbe victoire de 17-16 contre les Raiders de Las Vegas lors de ses débuts | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement des Las Vegas Raiders avec les LA Rams lors de la semaine 14 de la NFL

Faits saillants de l’affrontement des Las Vegas Raiders avec les LA Rams lors de la semaine 14 de la NFL

Baker Mayfield a lancé la passe de touché gagnante avec seulement 10 secondes à jouer alors que le tout nouveau quart-arrière des Rams de Los Angeles a mené deux buts à la fin du quatrième quart pour assurer une superbe victoire 17-16 contre les Raiders de Las Vegas jeudi soir. .

Histoire du jeu

Deux jours seulement après que les Rams (4-9) ont réclamé Mayfield au ballottage après sa libération des Panthers de la Caroline, l’ancien choix n ° 1 au total du repêchage de 2018 a effectué 22 passes sur 35, pour 230 verges et ce TD gagnant. après être entré dans le jeu pour commencer QB John Wolford sur la deuxième série offensive de LA.

Mayfield a déclaré qu’il avait “beaucoup d’émotions” après la victoire, clôturant une fin improbable d’une période frénétique de quatre jours qui a commencé avec lui demandant sa libération de la Caroline après avoir été informé qu’il serait le troisième QB de l’équipe derrière Sam Darnold et PJ Walker.

“C’est une très bonne histoire”, a déclaré Mayfield. “Je vais être honnête avec vous. C’est assez spécial… J’adore concourir. J’adore ce jeu.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Rams de Los Angeles, Baker Mayfield, lance un touché de 23 verges au receveur large Van Jefferson, clôturant un entraînement gagnant de 98 verges des LA Rams. Le quart-arrière des Rams de Los Angeles, Baker Mayfield, lance un touché de 23 verges au receveur large Van Jefferson, clôturant un entraînement gagnant de 98 verges des LA Rams.

Los Angeles traînait 16-3 avec 12 minutes et 20 secondes à jouer après que Daniel Carlson ait réussi son troisième panier de la nuit pour les Raiders, mais Mayfield a froidement conçu un entraînement de neuf minutes et 75 verges, coiffé d’un Cam Course sur la ligne de but d’Akers – un jeu après avoir converti un quatrième clé avec une prise granuleuse et contestée.

La défense de Los Angeles a ensuite arrêté Derek Carr et l’offensive des Raiders par l’avertissement de deux minutes, seulement pour qu’AJ Cole renvoie le ballon jusqu’à la ligne des deux mètres des Rams.

Imperturbable et sans temps mort, Mayfield a mené LA downfield sur un superbe entraînement de 98 verges au cours duquel le QB a effectué cinq des six lancers pour 80 verges.

Les Rams ont atteint la ligne des 23 mètres de Vegas avec 15 secondes à jouer, et Mayfield a rapidement trouvé Van Jefferson dans la zone des buts pour le score gagnant, déclenchant des célébrations frénétiques au SoFi Stadium alors que les champions en titre du Super Bowl ont finalement cassé un match de six. série de défaites.

Las Vegas (5-8) avait mené presque tout le match, marquant sur ses trois premières possessions – dont un TD pour le leader de la ligue en course, Josh Jacobs – et prenant une avance de 13-3 à la mi-temps. Cela aurait pu être plus, car ils ont atteint la ligne des 10 verges des Rams à la dernière minute avant la pause, seulement pour que Carr soit intercepté dans la zone des buts.

Cela signifie que les Raiders tombent à 0-4 cette saison dans des matchs qu’ils menaient à deux chiffres à la mi-temps – le plus de toutes les équipes de la NFL en une seule saison depuis 1930 – et la défaite est un coup dur pour leurs espoirs en séries éliminatoires dans l’AFC après avoir remporté trois matchs de suite jeudi soir.

Leaders des statistiques

Raiders

Dépassement : Derek Carr, 11/20, 137 yards, 2 INTs

Rushing: Josh Jacobs, 27 courses, 99 yards, 1 TD

Réception : Davante Adams, trois attrapés, 71 verges

Baker Mayfield célèbre le touché gagnant des Rams de Los Angeles

Béliers

Dépassement : Baker Mayfield, 22/35, 230 yards, 1 TD

Rushing: Cam Akers, 12 courses, 42 yards, 1 TD

Réception : Ben Skowronek, sept attrapés, 89 verges

Et après?

Tom Brady prend son Boucaniers de Tampa Bay (6-6) à San Francisco ce dimanche pour affronter la défense numéro un de la NFL dans le 49ers (8-4), alors qu’il y a aussi une confrontation cruciale NFC Est entre le Géants de New York (7-4-1) et Aigles de Philadelphie (11-1).

L’action au MetLife Stadium commence à 18h, en direct sur Sky Sports NFL, tandis que nous nous dirigeons ensuite vers la côte ouest pour un affrontement entre des quarts assez contrastés. Bien que l’unité défensive la mieux classée de San Francisco espère apprivoiser Brady, le septuple vainqueur du Super Bowl, âgé de 45 ans, affronte la recrue de 22 ans Brock Purdy, à la suite de la blessure de fin de saison de Jimmy Garoppolo le week-end dernier.

Purdy, qui a été choisi avec le tout dernier choix du repêchage de la NFL 2022 – une position qui a vu le joueur sélectionné devenir affectueusement connu sous le nom de «M. Non pertinent ‘- n’avait que quatre mois lorsque Brady lui-même a été repêché, alors qu’il venait d’avoir deux ans lorsqu’il a remporté son premier titre au Super Bowl. Le coup d’envoi à Santa Clara est à 21h25.

Pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec le choc entre les Chargeurs de Los Angeles (6-6) et Dauphins de Miami (8-4) au SoFi Stadium, les deux équipes luttant pour le positionnement des séries éliminatoires dans la conférence bondée de l’AFC – le coup d’envoi est à 1h20, tôt lundi matin.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !