Baker Mayfield libéré par les Panthers de la Caroline | Les 49ers de San Francisco pourraient-ils faire un geste pour l’ancien choix n ° 1? | Nouvelles de la NFL

Baker Mayfield n’a commencé que six matchs pour les Panthers de la Caroline cette saison, en remportant un

Les Panthers de la Caroline ont libéré le quart-arrière Baker Mayfield, alimentant les spéculations selon lesquelles l’ancien choix de repêchage n ° 1 pourrait se diriger vers les 49ers de San Francisco pour aider à résoudre leur crise QB.

L’entraîneur par intérim des Panthers, Steve Wilks, a déclaré que Mayfield avait demandé sa libération après que l’entraîneur eut informé les quarts de l’équipe que Sam Darnold serait le partant dimanche aux Seahawks de Seattle et que PJ Walker serait le remplaçant.

Mayfield, le premier choix au total lors du repêchage de la NFL 2018, avait une fiche de 1-5 en tant que QB partant de la Caroline cette saison après son échange avec les Browns de Cleveland, complétant seulement 57,8% de ses passes, avec six touchés pour le même nombre d’interceptions.

“Baker n’a été qu’un professionnel depuis qu’il est ici, un pro complet”, a déclaré Wilks. “J’ai énormément de respect pour lui.

“C’est une entreprise difficile. Assis dans ce siège, ce fut une décision difficile de ma part, mais quelque chose que j’ai ressenti était la meilleure décision pour l’équipe à l’avenir.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi cela n’avait pas fonctionné pour Mayfield en Caroline, Wilks a ajouté : “Je ne peux pas répondre à cette question. Il y a tellement de raisons différentes. Je ne dirais pas qu’il a échoué… il est toujours un bon joueur de football.

“Tout comme les entraîneurs et tout comme les joueurs, ils ont parfois besoin d’un changement.”

Ce changement pourrait-il potentiellement être une opportunité pour Mayfield de diriger maintenant une équipe en séries éliminatoires et un éventuel concurrent du Super Bowl dans les 49ers?

Les spéculations vont bon train sur le fait que San Francisco pourrait faire un jeu pour signer le quart-arrière s’il annulait les dérogations, en raison de leur partant Jimmy Garoppolo souffrant d’une fracture du pied lors de leur dernière victoire contre les Dolphins de Miami qui a mis fin à sa saison.

Les 49ers avaient déjà perdu le partant de la saison Trey Lance pour l’année en raison d’une blessure à la cheville lors de la deuxième semaine, laissant la recrue et le choix de repêchage de septième ronde Brock Purdy comme partant de l’équipe à l’avenir.

Mais, interrogé sur la possibilité que l’équipe fasse un pas pour Mayfield, l’entraîneur-chef des Niners, Kyle Shanahan, a semblé suggérer que ce n’était pas sur leur radar.

“Nous examinons tout, mais cela me surprendrait en ce moment”, a déclaré Shanahan.

“J’ai toujours été un fan de lui, mais je me sens vraiment bien avec nos joueurs … Je me sens plutôt bien avec où nous en sommes en ce moment.”

Alors que Purdy a pris les rênes en tant que partant, les Niners ont également agi rapidement pour obtenir un remplaçant vétéran, acceptant les conditions avec Josh Johnson dimanche soir. Jacob Eason fait également partie de l’équipe d’entraînement de l’équipe.

Johnson a déjà été avec les Niners, le plus récemment en 2020, et son expérience et sa connaissance de l’infraction de San Francisco ont rendu les retrouvailles attrayantes.

Quant à toutes les autres options potentielles de quart-arrière, Shanahan a plaisanté: “J’attends toujours Joe [Montana] appeler. Je suis définitivement prêt pour Steve [Young]. Je pense qu’il pourrait encore le diriger, alors faisons-le.”

Le premier départ de Purdy dans la NFL aura désormais lieu dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay et le futur Hall of Famer Tom Brady, qui a été repêché au sixième tour par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2000 – alors que Purdy n’avait que quatre mois. Son premier des sept titres du Super Bowl est survenu alors que Purdy venait d’avoir deux ans.

Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay attendent la recrue Brock Purdy et les 49ers de San Francisco dimanche

“J’ai toujours eu confiance et j’ai cru en moi que je pouvais jouer à ce niveau”, a déclaré Purdy. “Pour entrer, jouer et commencer la semaine prochaine, c’est quelque chose que j’ai toujours attendu avec impatience. Je me suis honnêtement dit que ça allait arriver, alors, nous y sommes.”

Quant à Mayfield, il frappe maintenant les dérogations après sa libération de la Caroline. Cela signifie que si les 49ers étaient même intéressés par l’acquisition de Mayfield, il devrait soit tomber à leur place (actuellement n ° 24), soit les effacer entièrement pour pouvoir négocier un accord avec l’équipe.

Les rivaux NFC West de San Francisco, les Seahawks de Seattle, les Cardinals de l’Arizona et les Rams de Los Angeles sont tous assis devant les 49ers dans l’ordre hiérarchique des dérogations et pourraient prétendre les empêcher de récupérer Mayfield.

Les Texans de Houston, également instables au QB, sont au n ° 1 dans l’ordre de renonciation en raison de leur pire record de 1-10-1 en championnat.

Les Panthers ont payé 5 millions de dollars sur l’option de cinquième année de Mayfield, tandis que les Browns ont payé environ 10,5 millions de dollars. Mayfield a accepté de réduire les 3 millions de dollars restants de son salaire de cinquième année pour faciliter son échange avec la Caroline. Toute équipe le réclamant maintenant devrait à Mayfield 1,3 million de dollars pour le reste de cette saison.

