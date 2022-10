Baker Mayfield: le quart-arrière des Panthers de la Caroline dit que la critique de lui est “tout à fait juste” | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Panthers de la Caroline, Baker Mayfield, a une fiche de 1-3 pour commencer la saison avec sa nouvelle équipe

Le quart-arrière des Panthers de la Caroline, Baker Mayfield, a déclaré que les critiques qu’il avait reçues après ses quatre premiers matchs avec sa nouvelle équipe étaient “tout à fait justes”.

Les Panthers ont actuellement une fiche de 1-3 cette saison, Mayfield menant statistiquement l’attaque la moins bien classée de la NFL, avec une moyenne de seulement 263,3 verges par match.

Premier choix au repêchage de la NFL en 2018, Mayfield a été échangé à la Caroline contre un choix conditionnel de cinquième tour en 2024 après quatre saisons en tant que partant avec les Browns de Cleveland.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Panthers de la Caroline Baker Mayfield se présente pour un touché de sept verges contre son ancienne équipe, les Cleveland Browns Le quart-arrière des Panthers de la Caroline Baker Mayfield se présente pour un touché de sept verges contre son ancienne équipe, les Cleveland Browns

Il n’a en moyenne que 186,8 verges par la passe par match cette saison, avec quatre touchés pour trois interceptions, avec seulement un pourcentage d’achèvement de 54,7 sur ses lancers.

NFL en direct Vivre de

“Je suis fier d’être un gars qui élève les gars autour de lui et d’être capable de diriger à un niveau extrêmement élevé”, a déclaré Mayfield aux journalistes.

“De toute évidence, cela ne s’est pas encore produit. Je suis très blâmé pour cela et je le ferai toujours.

“Je travaille très dur là-dessus. Et cela commence par le fait que je fais mon travail du mieux que je peux et que je pars de là.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Cardinals de l’Arizona contre les Panthers de la Caroline lors de la quatrième semaine de la saison NFL Faits saillants des Cardinals de l’Arizona contre les Panthers de la Caroline lors de la quatrième semaine de la saison NFL

Il a ajouté: “Je suis déjà venu ici. Je suis assez à l’aise dans cette position.

“J’ai l’expérience d’être capable de rebondir, d’être capable de gérer les choses de la bonne manière et de diriger. Pour moi, tout ira bien.”

Le porteur de ballon vedette des Panthers, Christian McCaffrey, a également parlé de sa confiance dans l’équipe pour renverser la vapeur, notant que le personnel d’entraîneurs n’entraîne pas de “mauvais football” et affirmant que l’attaque laisse beaucoup de jeux sur le terrain.

Mayfield a accepté, ajoutant: “C’est plus frustrant qu’autre chose. Il y a des jeux à faire, mais nous devons les faire. C’est sur nous. C’est sur moi en tant que quart-arrière.”

“Personne n’est heureux là où nous en sommes, purement et simplement. Il est temps que notre attaque joue bien au lieu de simplement compter sur notre défense et nos équipes spéciales pour nous sauver.

“Faisons-le réparer. Il est temps.”

L’entraîneur-chef des Panthers de la Caroline, Matt Rhule, est sous pression après 10 défaites au cours des 11 derniers matchs de l’équipe

L’entraîneur-chef de la Caroline, Matt Rhule, qui se retrouve fermement sur la sellette après 10 défaites en 11 matchs et un dossier global de 11-26 depuis qu’il a pris ses fonctions, est convaincu que Mayfield peut changer les choses.

“Il est résilient”, a déclaré Rhule à propos de Mayfield.

“Baker, il a déjà traversé beaucoup de choses en tant que joueur. Je n’ai aucune inquiétude quant à sa résilience.”

Cela ne devient pas plus facile pour Mayfield et l’attaque bégayante des Panthers, car ils sont prêts à affronter les 49ers de San Francisco et la défense de score classée n ° 1 de la ligue dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Talanoa Hufanga a réussi une interception et a couru 52 verges pour un touché décisif pour les 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles Talanoa Hufanga a réussi une interception et a couru 52 verges pour un touché décisif pour les 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles

Les 49ers cèdent actuellement un maigre 11,5 points par match pendant quatre semaines, alors qu’ils ont eu sept sacs du quart-arrière et 17 pressions lors de leur victoire de lundi soir contre le champion en titre du Super Bowl, les Rams de Los Angeles.

“C’est un grand défi pour nous”, a déclaré Mayfield à propos de leur match de la cinquième semaine. “Leur défense joue à un niveau extrêmement, extrêmement élevé.

“Nous avons hâte d’y être. Mais c’est une de ces semaines où vous devez savoir à quoi vous faites face et l’assumer.”

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !