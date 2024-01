Baker Mayfield et les Bucs se battent jusqu’au bout lors d’une défaite en séries éliminatoires contre les Lions

DETROIT — En un clin d’œil, il restait 99 secondes au match de la ronde de division NFC de dimanche contre les Lions. Les Bucs avaient encore un temps mort et étaient menés par un touché et une conversion de deux points.

Baker Mayfield avait le ballon entre ses mains et a continué à insuffler la confiance dans le cœur de ses coéquipiers.

“Nous croyions pleinement que nous allions descendre, obtenir un touché, obtenir une conversion de deux points pour prolonger la prolongation en prolongation”, a déclaré le receveur Chris Godwin, même si son équipe était à 85 mètres de la zone des buts. « Nous avons eu une chance, et honnêtement, c’est tout ce que vous pouvez demander. Avec tous les hauts et les bas, nous étions là. Cela se résumait à cela.

Cependant, la passe de Mayfield pour l’ailier rapproché Cade Otton a été interceptée par le secondeur Derrick Barnes, scellant une victoire des Lions 31-23 et envoyant Ford Field dans une frénésie et Détroit au match pour le titre de conférence de dimanche prochain contre les 49ers à Santa Clara, en Californie.

Par la suite, partout où vous regardiez, vous avez vu des joueurs fiers d’une équipe de Bucs surperformante dont l’avenir est incertain.

Commencez par Mayfield, dans sa quatrième équipe en moins de deux ans et avec un premier joueur qui a réussi 349 verges et trois touchés. Même si lui et les Bucs ont exprimé leur intérêt pour une prolongation à long terme, il deviendra joueur autonome.

«J’adore ce groupe. Je l’ai dit toute l’année, et c’est authentique », a déclaré Mayfield. « Cela signifierait beaucoup pour moi de ramener beaucoup de pièces pour remettre tout cela ensemble et arriver à la deuxième année du système et faire d’énormes progrès. J’aimerais que. Honnêtement, qui sait comment ça va se passer ? Nous verrons. Mais je ne peux pas en dire assez sur cette organisation et sur l’opportunité qu’elle m’a offerte cette année. Je suis juste reconnaissant, alors j’espère que ça marchera.

Mike Evans se tenait dos à son casier. Il vient de capter huit passes pour 147 verges et un touché mais ne sait pas si sa prochaine réception se fera sous l’uniforme de Tampa Bay même si c’est la seule équipe de la NFL qu’il connaît.

“Cette franchise a été incroyable pour moi et ma famille, et j’adore cet endroit”, a déclaré doucement Evans. “Alors, nous verrons.”

Le secondeur Devin White s’est habillé rapidement et remplissait une assiette en polystyrène de poulet alors qu’il se dirigeait vers le bus de l’équipe. Il a joué avec parcimonie dans le match derrière KJ Britt, qui a réussi 12 plaqués, dont un pour une défaite.

Britt a prononcé le discours d’avant-match au milieu de terrain, alors qu’il n’y avait pas grand-chose à dire sur le seul plaquage de White dans le match.

White sera agent libre et, à en juger par son manque d’utilisation, il portera un autre uniforme la saison prochaine.

Le secondeur Lavonte David, qui a mené l’équipe avec 13 plaqués, un sac et deux plaqués pour perte, sera également joueur autonome. Il s’est ensuite adressé à l’équipe dans les vestiaires, mais n’a offert aucun indice sur son avenir.

Même le coordinateur Dave Canales, qui a grandi en tant que joueur pour la première fois et dont l’offensive a dépassé les Lions 408-391, est candidat au poste d’entraîneur-chef des Panthers.

Peu ont donné aux Bucs une chance d’avoir un record de victoires cette saison, et encore moins de remporter un troisième titre consécutif de la NFC Sud, de contrarier les champions en titre de la NFC, les Eagles, et d’aller jusqu’au bout avec les Lions. Ils étaient à un score et à un peu plus de 13 minutes du match pour se rendre au Super Bowl.

Lorsqu’on lui a demandé ce que seraient ses points à retenir des Bucs 2023, l’entraîneur-chef Todd Bowles a répondu : « beaucoup de ténacité ».

« C’est formidable qu’ils se soient ralliés et que nous ayons pour l’essentiel apporté notre propre histoire. Nous n’avons pas écouté le bruit extérieur. Nous avons refusé d’être la pire équipe du football, car ce n’est pas ce que nous allions être. J’avais encore une chance d’accéder au match de championnat.

Il s’est avéré que c’était l’une des équipes de Bucs les plus exaspérantes depuis des années. Ils ont commencé 3-1, ont perdu six des sept matchs, ont grimpé en remportant six des sept suivants et se sont retrouvés dans une autre affaire de montagnes russes contre les Lions.

Ils menaient 10-3 avant que Mayfield ne couronne un entraînement de 92 verges avec une passe TD de 2 verges à Otton juste avant la mi-temps. Ils étaient menés 17-10 avant que Mayfield ne se connecte à Rachaad White pour une passe TD de 12 verges à la fin du troisième quart.

Mais la défense n’a pas pu contenir le quart-arrière des Lions Jared Goff, qui a réussi 287 verges et deux touchés, et Jahmyr Gibbs a donné l’avantage à Detroit pour rester avec sa course de TD de 31 verges avec 13 :13 à jouer.

Mis à part une éventuelle séparation émotionnelle avec Evans, l’incertitude avec Mayfield est tout aussi primordiale. Bowles a déclaré qu’il avait mérité le droit d’être le quart-arrière des Bucs.

“Il l’a très certainement (mérité)”, a déclaré Bowles. « Évidemment, il est trop tôt pour en parler. Les affaires sont les affaires, mais Baker a eu une sacrée année. Nous l’aimons. Les gars l’adorent. Nous verrons ce que son avenir lui réserve.

Bien que Mayfield ait suivi Tom Brady, Bowles a déclaré que le quart-arrière s’était retrouvé dans une situation totalement différente avec un nouveau coordinateur et un nouveau système.

“Nous ne pouvons pas comparer Baker à Tom”, a déclaré Bowles. «Tom est le mont Rushmore. Tom est parti seul. Nous avons commencé avec un nouveau gars, un nouveau système et une nouvelle énergie. Baker a sculpté sa propre ligne. Je suis fier de lui pour cela.

Mayfield détestait la fin de la saison. La croyance n’a jamais quitté le banc des Bucs cette année. Il se tenait là avec l’entraîneur-chef bancal, le quart-arrière écarté, le futur receveur du Temple de la renommée et le secondeur mercurial.

“C’est nul, parce que je sais quel type de groupe nous avons eu toute l’année”, a déclaré Mayfield. « … Nous n’étions en aucun cas censés participer à ce match. Mais nous avions confiance les uns dans les autres et nous nous sommes battus pour cela. Ouais, celui-ci va me peser pendant un moment.

