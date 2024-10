Baker Mayfield de Bucs se moque de Mark Andrews des Ravens

Baker Mayfield manque de peu son meilleur ami.

Dans une conversation ironique avec la journaliste d’ESPN Jenna Laine jeudi, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a déclaré que son ancien coéquipier de l’Oklahoma ne lui parlerait pas pendant la saison – avant même de s’affronter dans « Monday Night Football » lorsque les Ravens visitez le stade Raymond James.

« Même si Mark et moi sommes les meilleurs amis, lui et moi ne parlons pas pendant la saison », a déclaré Mayfield en plaisantant. «C’est un cinglé. Il ne peut pas exactement séparer l’amitié et le football, alors il se bat avec cela année après année. Il y a donc quelques mois à la fois où nous sommes à nouveau amis. Mais pour l’instant, non.

Le quart-arrière des Bucs, Baker Mayfield, qualifie son meilleur ami et ancien coéquipier de l’OU, Mark Andrews (qu’il verra lundi soir) de « cinglé » et dit « qu’il ne peut pas exactement séparer l’amitié et le football ». Il estime également « qu’il a changé » parce qu’il « a une petite amie très sérieuse ». 😂😂😂 pic.twitter.com/LFpLBA2irE – JennaLaineESPN (@JennaLaineESPN) 17 octobre 2024

Andrews et Mayfield ont formé une connexion prolifique sur le terrain pour les Sooners, l’ailier rapproché captant 62 passes pour 958 verges et le transfert de Texas Tech lançant pour 4 627 verges et 43 touchés en 2017 alors que l’Oklahoma a obtenu une fiche de 12-2 et a atteint les éliminatoires du football universitaire. demi-finales. Mayfield a remporté le trophée Heisman, tandis qu’Andrews a remporté le prix John Mackey décerné au meilleur ailier rapproché du football universitaire.

Mayfield a été repêché au premier rang du classement général par les Browns de Cleveland en 2018 – 31 places devant son compatriote quart-arrière vainqueur du trophée Heisman, Lamar Jackson – puis a été échangé aux Panthers de la Caroline après sa quatrième saison. Il a eu du mal et a été éliminé avant de faire quatre départs avec les Rams de Los Angeles. Après avoir bien joué dans le cadre d’un contrat d’un an avec les Bucs en 2023, il a obtenu un contrat de trois ans d’une valeur pouvant aller jusqu’à 115 millions de dollars pour rester à Tampa Bay, où il a une fiche de 14-11 en tant que titulaire en saison régulière et en séries éliminatoires.

Andrews, quant à lui, a passé toute sa carrière avec les Ravens, devenant l’une des cibles préférées de Jackson et une sélection à trois reprises au Pro Bowl. Il a connu des difficultés cette année à son retour d’une grave blessure à la cheville en novembre dernier, captant seulement 13 passes pour 186 verges, mais il vient de réaliser son meilleur match de la saison. Lors d’une victoire de 30-23 contre les Commanders de Washington dimanche, Andrews a réussi trois réceptions pour 66 verges, dont son premier touché depuis la semaine 8 de la saison dernière.

« C’est génial de voir Bake redevenir Bake, ses petites remarques et tout le reste », a déclaré Andrews dans une vidéo publiée sur le compte X des Ravens. « Je ne pense pas que 100% de ce qu’il a dit soit factuel, mais c’est bien de voir Bake redevenir Bake, et j’ai hâte de le voir après le match. »

Bien que ce soit la première fois que les amis s’affrontent depuis la défaite 13-3 des Panthers contre les Ravens le 20 novembre 2022, au stade M&T Bank, Mayfield – qui a une fiche de 3-6 dans sa carrière contre Baltimore – n’a toujours pas joué. Je n’ai pas eu de nouvelles de son ancien coéquipier.

«Ça fait mal. Cela me fait mal », a déclaré Mayfield. « Ce type était présent à mon mariage et ne veut pas me parler. Cela me fait mal. Je dois juste être honnête.

Mayfield a profité de l’occasion jeudi pour se demander en plaisantant si Andrews avait changé à cause de ce qu’il a appelé « une petite amie très sérieuse ». ESPN a déclaré qu’Andrews sortait avec l’ambassadrice des médias sociaux Elena Yates depuis l’été 2023.

« Certaines personnes pensent qu’il est devenu mou », a déclaré Mayfield. « Je ne fais pas partie de ces gens-là, mais les gens murmurent. Il y a des chuchotements là-bas.

S’il y avait le moindre doute sur les véritables sentiments de Mayfield pour son ami devenu rival, il a terminé sa conférence de presse par un simple «Je t’aime, Mark».

