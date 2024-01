Baker Mayfield a mérité le retour des Buccaneers de Tampa Bay, dit Bowles

DETROIT — Quelques instants après la fin de la saison des Buccaneers de Tampa Bay par une défaite de 31-23 en séries éliminatoires contre les Lions de Détroit, l’entraîneur Todd Bowles a déclaré que le quart-arrière Baker Mayfield avait obtenu le droit de revenir en 2024.

Mayfield, qui avait un contrat d’un an avec Tampa, a indiqué qu’il aimerait revenir, tout comme le receveur Mike Evans, qui était mécontent au début de la saison de ne pas avoir obtenu de nouveau contrat avant la première semaine.

“Il l’a certainement fait”, a déclaré Bowles à propos de Mayfield, qui a mené les Bucs à une fiche de 10-9 et à un titre NFC Sud au cours de la première année de la franchise après Tom Brady. “Évidemment, il est trop tôt pour en parler et les affaires sont les affaires, mais Baker a eu une sacrée année. Nous l’aimons. Les gars l’aiment. Et nous verrons ce que l’avenir nous réserve.”

Le directeur général Jason Licht a partagé une longue étreinte avec Mayfield à l’extérieur des vestiaires, révélateur des sentiments de l’organisation pour le choix n ° 1 devenu quart-arrière compagnon qui jouait pour sa quatrième équipe en deux saisons.

Il n’y a eu aucune discussion sur un nouvel accord pour Mayfield cette saison, mais ses représentants rencontreront les Bucs pendant l’intersaison pour en discuter.

“J’adore ce groupe”, a déclaré Mayfield, dont les 349 verges par la passe dimanche représentaient le troisième total lors d’un match éliminatoire des Buccaneers. “J’ai dit ça toute l’année. Et c’est authentique. Je le pense vraiment. Cela signifierait beaucoup pour moi, ramener beaucoup de pièces clés, rassembler tout cela, l’amener à la deuxième année dans le système, vous pouvez faire d’énormes progrès, j’adorerais ça.

“Évidemment, qui sait comment ça va se passer, mais je ne peux pas en dire assez sur cette organisation et l’opportunité qu’elle m’a donnée cette année. Je suis juste reconnaissant et j’espère que ça marchera.”

Licht a également déclaré que l’équipe envisageait de conclure un nouvel accord avec Evans. Leader de tous les temps de la franchise en termes de verges sur réception, de touchés sur réception, de réceptions et de touchés totaux, Evans a terminé avec plus de 1 000 verges sur réception pour la 10e saison consécutive – le seul joueur de l’histoire de la NFL à réaliser cet exploit.

Baker Mayfield a lancé 349 verges lors de la défaite de Tampa Bay en séries éliminatoires contre les Lions de Détroit. Getty Images

Licht a déclaré à ESPN que cela “signifierait tout pour la franchise, la propriété, pour nous tous” de faire d’Evans un Buccaneer à vie, et le receveur vedette partageait ce sentiment.

“J’ai dit officiellement à quel point j’aime cet endroit et à quel point je veux être ici”, a déclaré Evans, qui a récolté 147 verges sur réception et un touché lors du match éliminatoire. “Peu de gars terminent une équipe, donc ce serait incroyable si j’y parvenais. Mais nous verrons. J’essaie toujours de surmonter cette défaite.”

Evans et son agent, Deryk Gilmore, avaient fixé au 9 septembre la date limite pour conclure un nouvel accord avant le début de la saison régulière 2023-24 – ou ils ont déclaré qu’ils ne négocieraient pas avant l’intersaison.

Des sources ont déclaré à ESPN que les Bucs n’avaient pas prolongé d’offre avant la date limite, ce qui a déçu Evans.

Evans pense que les discussions auront lieu après le Super Bowl.

“Cela compte beaucoup pour moi et ma famille”, a déclaré Evans à propos de son statut de boucanier. “Je n’ai pas grandi en tant que fan des Bucs ou quoi que ce soit du genre, mais nous sommes des fans de Bucs depuis toujours, quoi qu’il arrive. J’aime la ville et j’adore la franchise.”

Le receveur Chris Godwin a déclaré qu’il espérait que les deux joueurs reviendraient.

“Ce serait incroyable”, a déclaré Godwin à propos d’Evans, qui joue avec lui depuis qu’il a été repêché en 2017. “Je pense qu’il n’est pas ici, cela semble très, très bizarre. Je n’aime pas que nous en soyons arrivés à ce point. Mais j’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée.

“La personne que Mike est, le joueur qu’il est, vous espérez évidemment que les choses auraient été faites plus tôt, mais c’est le côté commercial. Nous ne pouvons pas contrôler cela. Mais encore une fois, j’espère qu’il est de retour et j’espère nous pouvons refaire cette chose.

À propos d’un retour potentiel de Mayfield, Godwin a déclaré : “Il s’intégrait parfaitement. Je pense que nous avions un groupe de combattants – des gars qui se battaient dans le même genre de choses – et je pense qu’il est entré et s’est adapté au moule.

“Je pense que nous aimons tous Baker et que nous avons beaucoup de respect pour lui. Nous ne pouvons pas contrôler l’aspect commercial, mais nous espérons qu’ils seront capables de le faire.”