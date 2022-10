Baker déplore le manque de joueurs noirs nés aux États-Unis dans les World Series

HOUSTON (AP) – Dusty Baker a grandi en regardant les stars noires briller dans les World Series, ouvrant la voie à une vie consacrée au baseball.

Lorsqu’il mènera les Astros de Houston dans le premier match des World Series contre les Phillies de Philadelphie vendredi soir, les champions de l’AL et de la NL devraient jouer sans aucun joueur noir né aux États-Unis pour la première fois depuis 1950, peu de temps après que Jackie Robinson a battu le record. Barrière de couleur de la Ligue majeure de baseball.

C’est un fait qui dérange profondément Baker, 73 ans, l’un des deux managers noirs de la MLB, qui a passé toute sa vie à jouer ou à entraîner au baseball.

“Ce qui fait mal, c’est que je ne sais pas quel espoir cela donne à certains des jeunes enfants afro-américains”, a déclaré Baker à l’Associated Press jeudi. «Parce que quand j’avais leur âge, j’avais un tas de gars, (Willie) Mays, (Hank) Aaron, Frank Robinson, Tommy Davis – mon héros – Maury Wills, tous ces gars. Nous devons faire quelque chose avant de les perdre.

Jackie Robinson a fait ses débuts en 1947 avec les Dodgers de Brooklyn et a joué dans les World Series cette année-là. Depuis lors, le match de 1950 entre les Yankees de New York et les Phillies a été la seule Série mondiale sans joueur noir né aux États-Unis.

Houston et Philadelphie annonceront leurs listes de 26 joueurs plusieurs heures avant le match 1 vendredi soir au Minute Maid Park, et aucun des deux ne devrait avoir de joueur noir né aux États-Unis. Michael Brantley, un voltigeur noir de Houston, est absent pour la saison en raison d’une blessure à l’épaule.

“Je ne pense pas que ce soit quelque chose dont le baseball devrait vraiment être fier”, a déclaré Baker, qui a remporté une Série mondiale en tant que voltigeur avec les Dodgers en 1981 et qui vise son premier championnat en tant que manager. « Ça a l’air mauvais. Cela permet aux gens de savoir qu’il n’a pas fallu un an ou même une décennie pour en arriver là.

En effet, la diminution du nombre de joueurs noirs de la MLB est un problème depuis des années. Richard Lapchick, directeur de l’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport du centre de la Floride, est l’auteur principal des rapports annuels de son groupe sur les pratiques d’embauche diversifiées dans le sport. Il a déclaré que les joueurs noirs ne représentaient que 7,2% de la liste de la journée d’ouverture cette année, le pourcentage le plus bas depuis la première collecte de données d’étude en 1991, lorsque 18% des joueurs de la MLB étaient noirs.

À partir de 1954, lorsque Mays et les Giants de New York ont ​​joué contre Larry Doby et Cleveland, chaque équipe pour atteindre les World Series avait au moins un joueur noir né aux États-Unis jusqu’à ce que les Astros de 2005 ne le fassent pas.

Les Phillies n’avaient aucun joueur noir sur leur liste d’ouverture cette année pour la première fois depuis 1959. Roman Quinn, un voltigeur remplaçant noir, a disputé 23 matchs avant d’être libéré.

La recrue de Philadelphie, Darick Hall, a fait ses débuts fin juin et a disputé 41 matchs – sa mère est blanche et son père est noir et blanc, et il s’identifie comme multiracial. Hall n’était sur la liste des Phillies pour aucun des trois premiers tours de cette post-saison et ne devrait pas être sur la liste des World Series.

L’été dernier, pour la première fois dans l’histoire du repêchage de la MLB, quatre des cinq premiers joueurs sélectionnés étaient noirs.

Tous les quatre, ainsi que plus de 300 grands ligueurs, dont Michael Harris II d’Atlanta, Hunter Greene de Cincinnati, Ke’Bryan Hayes de Pittsburgh et Devin Williams de Milwaukee, ont pris part à des initiatives basées sur la diversité de la MLB telles que la MLB Youth Academy, la série DREAM et le Reviving Programme de baseball dans les centres-villes (RBI).

Bien que “très déçu et découragé” par la situation cette année, Baker espère que la composition du sommet du repêchage le plus récent signifie que ce sera la dernière Série mondiale où les joueurs noirs nés aux États-Unis ne seront pas représentés.

“Il y a de l’aide sur le chemin”, a-t-il dit. «Vous pouvez le dire par le nombre de choix de repêchage numéro un des Afro-Américains. Les académies produisent des joueurs. J’espère donc que dans un avenir proche, nous n’aurons plus à en parler ou même à être dans cette situation.

AP Baseball Writer Ben Walker a contribué à cette histoire.

Kristie Rieken, Associated Press