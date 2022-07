Bake Off: les téléspectateurs des professionnels LIVID alors que les candidats bien-aimés se sont «privés» de la victoire

La nuit dernière a vu les demi-finales de Bake Off: The Professionals sur nos écrans, mais certains téléspectateurs n’ont pas été impressionnés.

L’émission Channel 4, animée par Stacey Solomon et l’ancien concurrent de Bake Off Liam Charles, voit plusieurs paires de boulangers professionnels concourir pour le titre de tous les titres.

Pour les demi-finales, les équipes ont été chargées de créer un dessert à l’assiette pour chacun des juges.

Cependant, ils n’avaient aucune recette pour les guider.

Ils ont ensuite dû recréer le Jurassic World dans une scène de table comestible.

Cette semaine, ce sont Kevin et Nathan qui ont remporté la victoire, naviguant jusqu’à la dernière manche.

EN SAVOIR PLUS SUR BAKE OFF CHAUD DANS LA CUISINE Stacey Solomon à bout de souffle dans Bake Off The Professionals cuisinier professionnel Découvrez quand aura lieu la finale de Bake Off: The Professionals

Alors que Cédric et David ont fini par remporter la victoire la semaine dernière, les choses se sont rapidement dirigées vers le sud pour la paire.

Ils ont malheureusement été éliminés à la fin de l’épisode, manquant de peu une place en finale.

Les fans de la série n’étaient pas satisfaits de la décision et étaient catégoriques sur le fait qu’ils n’auraient pas dû partir.

S’adressant à Twitter, beaucoup ont partagé leurs frustrations, insistant sur le fait que l’équipe entièrement féminine d’I Shan et Jojo aurait dû partir.





L’un d’eux a écrit: “Je suis confus… Je Shan et Jojo ont survécu… encore une fois… comment ”

Un autre a dit: “David & Cédric on vous a volé, vous aviez les meilleurs dinosaures ”

Comme l’a convenu un autre fan : « Noooon mauvaise décision… Cydrick et David n’auraient pas dû être éliminés. I Shan et JoJo étaient médiocres sur les deux tâches et auraient dû partir.

En savoir plus sur le soleil ‘MIGNON PAIRE’ Les fans supplient les anciennes stars de Love Island de se réunir alors qu’elles se retrouvent après le spectacle FAITES VÉRIFIER Je pensais que les produits de nettoyage me démangeaient la peau – la réalité était terrifiante

Et un autre d’ajouter : “Grosse erreur ce soir les deux filles auraient dû participer aux deux challenges elles n’ont pas suivi le brief”

La finale de Bake Off: The Professionals sera diffusée le mardi 26 juillet à 20h sur Channel 4