Bake Off dans le chaos alors que DEUX stars abandonnent l’émission de cette semaine après être tombées malades

BAKE Off est dans le chaos dans la semaine du pain après que deux stars ont été forcées de se retirer.

Les cuisiniers en herbe de Channel 4, Rebs et Abdul, étaient “un peu mal à l’aise” pour le troisième épisode de Bake Off de la série en cours, le duo ayant ensuite reçu un laissez-passer gratuit pour la semaine prochaine.

Mark Bourdillon / Love Productions

Bake Off perdra temporairement deux étoiles en raison d’une maladie aujourd’hui[/caption]

CANAL 4

L’hôte de Bake Off, Noel Fielding, à gauche, a expliqué comment le duo obtiendrait un laissez-passer gratuit pour la semaine prochaine[/caption]

Rebs, étudiant à la maîtrise, est déjà devenu la star improbable de la série – déclenchant des rumeurs de romance avec la co-star Sandro.

Pendant ce temps, l’ingénieur en électronique Abdul, 29 ans, poursuivra également ses pâtisseries de la semaine des biscuits au cours de la quatrième semaine.

L’animateur de Bake Off, Matt Lucas, fait la grande révélation ce soir et dit aux candidats : “Rebs et Abdul sont un peu mal en point cette semaine, mais avec votre permission, nous pensions les envoyer tous les deux directement en finale.”

Précisant que son co-animateur était en effet une blague, son collègue présentateur Noel Fielding a ajouté: “Je plaisante seulement, ils vont manquer une semaine et j’espère qu’ils seront de retour la semaine prochaine.”

Aucun des deux concurrents n’a encore remporté le titre convoité de Star Baker.

La semaine dernière, les fans ont critiqué la série pour une raison énorme.

Les fans de GBBO ont été moins impressionnés lorsque le chocolat a été autorisé à être utilisé dans les biscuits garibaldi pendant le défi.

Les fans s’en sont plaints sur Twitter.

L’un d’eux a dit : « #GBBO depuis quand mettez-vous du chocolat sur un biscuit garibaldi et ce n’est censé être que des groseilles et non des canneberges !! Comment osent-ils.”





Pendant ce temps, Rebs, un étudiant du comté d’Antrim, utilise la pâtisserie pour se détendre du stress d’une vie bien remplie dans le monde de la technologie.

Pourtant, les fans sont convaincus qu’elle apprécie quelque chose de plus pendant la série car, dans un récent cliché partagé sur le compte Twitter de Sandro, les stars de la réalité ont posé pour un selfie ensemble à la plage.

Sandro a sous-titré le Tweet avec un visage d’emoji aux yeux de cœur d’amour de chat et son nom d’utilisateur Twitter.

Récemment, Rebs a également partagé une photo impertinente d’elle posant dans la chemise de Sandro tout en buvant une tasse de thé.

Parlant de sa première réaction lorsqu’elle a appris qu’elle avait pris une place sur Great British Bake Off, elle a déclaré à Channel 4 : « Je n’ai jamais vraiment rêvé que j’entrerais dans la tente !

«J’ai grandi en regardant l’émission pendant des années avec ma mère et, après avoir vraiment commencé à cuisiner en 2020.

“Je n’étais pas sûr que j’aurais eu ce qu’il faut pour me qualifier pour les 12 derniers (mais heureusement, je l’ai fait !).”

Canal 4

Abdul de Bake Off manquera la semaine du pain[/caption]

Canal 4

Les étudiants à la maîtrise Rebs recevront également un laissez-passer gratuit pour la semaine prochaine[/caption]

Canal 4

Rebs a fait l’objet de spéculations sur sa vie amoureuse alors qu’elle jouait dans l’émission[/caption]