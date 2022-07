Bajrangi Bhaijaan: KV Vijayendra Prasad, le père de SS Rajamouli, révèle que le réalisateur de Baahubali voulait réaliser le film de Salman Khan mais a été rejeté pour CETTE raison

La vedette de Salman Khan, Bajrangi Bhaijaan, qui a remporté le 63e prix national du film pour le meilleur film populaire offrant un divertissement sain, a été co-écrite par le père et scénariste vétéran de SS Rajamouli, Koduri Viswa Vijayendra Prasad, qui rédigera également la suite. Alors que le travail sur la suite est en cours, Vijayendra Prasad a révélé que son fils Rajamouli tenait à diriger Bajrangi Bhaijaan, cependant, il l’a donné car il était occupé à tourner l’apogée de sa franchise à succès, Baahubali.

Parlant de la suite de Bajrangi Bhaijaan, Vijayendra Prasad a déclaré: “Avant d’être sur le point de confier l’histoire à Salman Bhai, je l’ai racontée à mon fils et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. J’ai demandé si je devais garder l’histoire pour lui, mais il m’a demandé de le donner. Une fois le film sorti, il est venu vers moi et m’a dit “Papa, tu m’as demandé au mauvais moment. Je tournais le point culminant de Baahubali 1 et c’était alors une situation nerveuse. M’avais-tu demandé 10 jours avant ou après, j’aurais réalisé le film’.”

Lors de l’événement de pré-sortie du magnum opus RRR de SS Rajamouli, Salman Khan avait annoncé que son hit de 2015 Bajrangi Bhaijaan reviendrait avec une suite. Le Dabangg Khan a glissé l’annonce en parlant du père de Rajamouli quant à la façon dont l’écrivain vétéran lui a donné l’un des plus grands films de sa carrière. Parlant de la même chose, Vijayendra Prasad a déclaré: “Oui, l’histoire fait un bond de 8 à 10 ans dans Bajrangi Bhaijaan 2. J’espère que la suite ne sera pas moindre que la première partie.”

La première partie de Bajrangi Bhaijaan, réalisé par Kabir Khan, raconte l’histoire d’un dévot de Lord Hanuman, Pawan Kumar Chaturvedi, qui se lance dans un voyage pour réunir une fille malentendante avec sa famille au Pakistan après qu’elle a été accidentellement laissée en Inde. . Il a également présenté Kareena Kapoor Khan, Nawazuddin Siddiqui et Harshaali Malhotra, entre autres.