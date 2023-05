"Bajrangbali" Des chants au bureau du Congrès alors que le parti se moque du BJP au Karnataka

Les célébrations ont commencé au siège du Congrès à Delhi alors que la fête a dépassé la mi-parcours dans le Karnataka en milieu de matinée aujourd’hui. Un certain nombre d’employés du Congrès ont été vus habillés en Bajrangbali Hanuman, dans un jibe pointu au BJP et à l’aile droite. Le parti au pouvoir au Karnataka est en retard sur le Congrès de plus de 30 sièges.

« Bajrangbali BJP ke nahi Congress ke sath hain… Bajrang Bali ne BJP par fine lagaya hai (Lord Bajrangbali est avec le Congrès. Il a infligé une amende au BJP », a déclaré l’un des travailleurs se pavanant dans un costume de Hanuman.



Le choix de la tenue vestimentaire rappelle l’énorme controverse politique sur la promesse du Congrès d’interdire les groupes de droite comme le Bajrang Dal « qui propagent la haine parmi les communautés pour des raisons de caste ou de religion ».

Il avait également nommé le Bajrang Dal, souvent lié au vigilantisme, à la violence et à la police morale, l’assimilant au groupe islamique interdit Front populaire de l’Inde (PFI).

« Nous pensons que la loi et la Constitution sont sacro-saintes et ne peuvent être violées par des individus et des organisations comme Bajrang Dal, PFI ou d’autres qui promeuvent l’inimitié ou la haine, que ce soit parmi les communautés majoritaires ou minoritaires. Nous prendrons des mesures décisives conformément à la loi, notamment en interdisant tout de telles organisations », lit-on dans le manifeste.

Alors que de vives protestations commençaient à partir du camp du BJP, le Congrès avait fait marche arrière, plusieurs de ses dirigeants affirmant qu’il n’était pas prévu d’interdire le Bajrang Dal.

Mais le BJP avait transformé la dispute en un enjeu électoral. Beaucoup de ses dirigeants, dont le Premier ministre Narendra Modi, ont accusé le Congrès d’avoir insulté Lord Hanuman.

Le Congrès a décidé « d’enfermer » les fidèles de Bajrang Bali, a déclaré le Premier ministre Modi, et a exhorté les électeurs à chanter « Jai Bajrangbali » et à punir ceux qui « abusent de la culture ».