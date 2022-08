Bajrang Punia remporte l’or en lutte libre masculine 65 kg

Le lutteur Star India Bajrang Punia a décroché la médaille d’or avec une victoire dominante sur le Canadien Lachlan McNeil lors du combat final des 65 kg aux Jeux du Commonwealth de 2022. Bajrang a gagné 9-2 lors de l’affrontement au sommet.

Telle était la domination du médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo Bajrang dans la compétition des 65 kg qu’il a remporté trois de ses quatre combats dans les premiers tours.

Bajrang a été vanté d’atteindre la gloire pour l’Inde et il a répondu aux attentes de la Sports Authority of India (SAI) et de TOPS qui l’ont envoyé aux États-Unis pour s’entraîner avant le CWG.

Après avoir remporté le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, la pression était forte sur Bajrang pour prouver sa suprématie à Birmingham.

Il a commencé la campagne contre Lowe Bingham de Naurau, où il a produit un spectacle dominant pour le surclasser en deux minutes. Il a mesuré son rival pendant environ une minute, puis l’a mis sur le tapis à partir d’une position verrouillée pour terminer le combat en un tournemain. Le joueur de 28 ans n’a pas arrêté après cela et a battu son adversaire avec une facilité totale à chaque tour pour mettre la main sur la médaille d’or.

En demi-finale, Bajrang a surclassé l’Anglais George Ramm par supériorité technique. Le lutteur anglais n’était pas à la hauteur de Bajrang et n’a pas réussi à remporter un seul point dans le combat crucial.

Bajrang est entré dans le tournoi avec une grande réputation d’être le champion en titre de sa catégorie. Cependant, ce n’était pas une tâche facile pour lui, car au cours des derniers mois, il luttait contre des problèmes de pépins au genou. C’était sa quatrième médaille aux Jeux du Commonwealth puisqu’il a remporté l’argent à l’épreuve de Glasgow en 2014, puis l’a enchaîné avec une médaille d’or à Gold Coast.

Bajrang a du mal à jouer. librement depuis l’année dernière et ses tactiques trop défensives ont mis en doute sa capacité à étendre sa domination sur la scène internationale, mais vendredi, il a fait ses mouvements sans inhibition.

Cependant, le CWG n’est pas la meilleure plate-forme pour juger si Bajrang a retrouvé son mojo en raison de la qualité inférieure du terrain.

