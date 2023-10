Bajrang Punia reçoit un accueil héroïque chez lui malgré le désespoir des Jeux asiatiques

Bien qu’il n’ait pas remporté de médaille aux Jeux asiatiques qui viennent de se terminer, le lutteur médaillé de bronze olympique Bajrang Punia a reçu un accueil héroïque à l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi.

Le dynamophile Mahant Gaurav Sharma et plusieurs autres personnes sont arrivés à l’aéroport pour recevoir le grappler indien.

Bajrang, qui a participé aux Jeux asiatiques après avoir échappé aux épreuves de sélection, a subi une défaite et est sorti sans médaille de Hangzhou.

Un Bajrang sous-préparé, qui a passé une grande partie de cette année à protester contre le chef du WFI Brij Bhushan Sharan Singh, a commencé avec deux victoires faciles mais n’a pas réussi à battre l’Iranien Rahman Amouzadkhalili et le Japonais Kaiki Yamaguchi.

Cependant, le lutteur de l’Haryana a été étonné par un accueil aussi positif.

Gaurav Sharma a déclaré : « Bajrang est notre héros. Il a remporté des médailles pour la nation. Gagner et perdre font partie du jeu. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort et remportera une médaille aux JO de Paris. Chaque Indien est avec Bajrang.

