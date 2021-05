Bajrang Punia manquera le tournoi de classement en Pologne et opte pour une formation en Russie

Le meilleur lutteur indien Bajrang Punia ne participera pas au prochain événement de la série de classement en Pologne, affirmant qu’il a désespérément besoin d’un entraînement au tapis avec de solides partenaires d’entraînement avant les Jeux olympiques de Tokyo, car la catégorie des 65 kg regorge de meilleurs joueurs.

Le joueur de 27 ans a déclaré que la pandémie avait eu un impact négatif sur son programme d’entraînement, car ni il ne pouvait voyager à l’étranger ni personne ne pouvait être invité en Inde pour s’entraîner.

Alors que les autres lutteurs indiens liés aux Jeux olympiques se rendront en Pologne, Bajrang se rendra en Russie.

« Avant les Jeux olympiques, j’ai besoin de plus d’entraînement. Les 18 derniers mois ont été difficiles. Il n’y avait ni compétitions ni camps d’entraînement à l’extérieur. C’est devenu un énorme défi d’avoir des sparring partners. Rester en forme était également un défi », a déclaré Bajrang lors d’une interaction facilitée par la Sports Authority of India.

« Dans ma catégorie, il y a 10-12 lutteurs et chacun d’eux est capable de battre n’importe qui. Il n’y a pas un lutteur favori en 65kg. Je ne peux pas me préparer pour un rival en particulier, et si je ne le place pas dans le tirage au sort.

« Je dois donc me concentrer sur mon entraînement, j’ai donc planifié ce voyage en Russie. J’attends mon visa. Il y aura beaucoup de lutteurs forts là-bas en Russie, y compris des champions du monde et olympiques. »

Une défense de jambe faible et des points en début de match ont été un fléau pour lui, mais Bajrang a déclaré qu’il avait travaillé dur pour s’améliorer sur les deux points.

Son immense puissance et son endurance lui donnent toujours un avantage sur ses rivaux.

« Mes entraîneurs disent que je finis par gaspiller beaucoup de puissance dans ce processus de récupération de points, alors j’essaie maintenant de ne pas concéder ces premiers points. Mon entraînement a été tel depuis mes débuts que mon jeu est devenu axé sur la puissance. Mais j’ai quand même travaillé sur la défense de ma jambe et ça s’est amélioré », a-t-il déclaré.

Bajrang a déclaré qu’il était favorable à ce que les Jeux olympiques de Tokyo se déroulent comme prévu, même s’il y a un chœur croissant pour que les Jeux soient annulés au milieu de la pandémie.

«En tant qu’athlète, je veux que les Jeux olympiques aillent de l’avant. Aucun joueur ne dira qu’il souhaite l’annulation des Jeux Olympiques. »

L’Inde alignera un solide contingent de huit membres aux Jeux de Tokyo et Bajrang a respiré la confiance que le pays obtiendra au moins quatre médailles.

Bajrang a déclaré que le soutien aux athlètes s’est beaucoup amélioré depuis 2016, mais que davantage doit être fait au niveau local.

« Nous parlons toujours de médailles olympiques, mais nous devons soutenir les athlètes dans leurs années juniors. Si des installations et un soutien sont fournis aux athlètes dès leur plus jeune âge, alors l’Inde sera également une nation olympique forte comme les États-Unis », a-t-il déclaré.

Répondant à une question différente, Bajrang a déclaré jusqu’en 2005 qu’il n’était même pas au courant des Jeux Olympiques.

«Au fur et à mesure que je progressais, mon horizon s’est élargi. Les objectifs sont devenus plus grands, de nationaux à internationaux, puis j’ai commencé à penser aux Jeux olympiques. Jusqu’en 2005, je ne connaissais même pas les Jeux. Je ne savais pas trop suivre. J’ai adoré les « Dangals » », a-t-il déclaré.

Bajrang a déclaré que le fait d’avoir un entraîneur étranger l’avait aidé car auparavant, il avait eu du mal à trouver des partenaires solides à l’étranger en raison de la barrière de la langue, mais depuis l’arrivée de Shako Bentinidis, les choses sont devenues plus faciles.

