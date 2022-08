Bajrang Punia et Vinesh Phogat nommés dans l’équipe de lutte indienne pour les championnats du monde seniors

Bajrang Punia et Vinesh Phogat faisaient partie d’une foule de lutteurs indiens vedettes nommés pour les Championnats du monde seniors qui se tiendront à Belgrade, en Serbie, du 10 au 18 septembre.

L’équipe indienne a été choisie après des essais de sélection dans les centres de formation SAI de Lucknow et de Sonepat lundi et mardi.

L’olympien de Tokyo Vinesh, qui a réussi un triplé de médailles d’or aux Jeux du Commonwealth de Birmingham plus tôt ce mois-ci, dirigera l’équipe féminine tandis que l’équipe masculine de style libre aura les médaillés olympiques Bajrang et Ravi Dahiya, et le médaillé d’argent des Championnats du monde 2019 Deepak Punia.

Bajrang (65 kg), Ravi Dahiya (57 kg) et Deepak Punia (86 kg), qui ont remporté des médailles d’or au Birmingham CWG, ont été exemptés des essais.

L’équipe indienne :

Femmes:

50 kg : un nouveau procès aura lieu ; 53 kg : Vinesh Phogat ; 55 kg : Sushma Shooken ; 57 kg : Sarita Mor ; 59 kg : Mansi Ahlawat ; 62 kg : Sonam Malik ; 65 kg : Shefali ; 68 kg : Nisha Dahiya ; 72 kg : Reetika ; 76 kg : Priyanka

Hommes : Freestyle

Ravi Dahiya (57kg), Pankaj Malik (61kg), Bajrang Punia (65kg), Naveen Malik (70kg), Sagar Jaglan (74kg), Deepak Mirka (79kg), Deepak Punia (86kg), Vicky Hooda (92kg), Vicky Chahar (97kg), Dinesh Dhankar (125kg)

Gréco-romain : Arjun Halakurki (55kg), Gyanender (60kg), Neeraj (63kg), Ashu (67kg), Vikas (72kg), Sachin (77kg), Harpreet Singh (82kg), Sunil Kumar (87kg), Deepanshu (97kg) ), Satish (130kg).

