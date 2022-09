Bajrang Punia et Gaurav Sharma rencontrent le ministre de la Défense Rajnath Singh à Delhi

Le médaillé de bronze olympique Bajrang Punia et le champion du monde de dynamophilie Gaurav Sharma ont rendu visite lundi au ministre de la Défense Rajnath Singh à sa résidence.

Après la réunion, Bajrang a déclaré à l’IANS qu’il avait été félicité par le ministre pour sa quatrième médaille record aux Championnats du monde.

“Je me sens très heureux et Rajnath Sir nous a toujours soutenus (les athlètes). Je me sens motivé », a-t-il déclaré.

Bajrang a remporté la médaille de bronze chez les hommes de 65 kg lors de la dernière journée des Championnats du monde de lutte 2022, le 18 septembre. une riposte fougueuse contre Sebastian Rivera de Porto Rico, après avoir été mené 6-0 au début du combat.

Le joueur de 28 ans a finalement coupé l’avance et tirait de l’arrière 8-9 avant la dernière minute de la deuxième période. Le médaillé de bronze de Tokyo 2020 a ensuite réussi un retrait de deux points dans les 20 dernières secondes pour renverser la vapeur et remporter le combat 10-9.

Il s’agissait de la quatrième médaille de Bajrang aux championnats du monde (argent en 2018, médailles de bronze en 2013 et 2019).

Gaurav, quant à lui, a déclaré que le ministre de la Défense s’était également renseigné sur les futurs tournois de dynamophilie et de lutte.

«Nous avons partagé les informations sur les événements à venir et il nous a adressé ses meilleurs vœux. C’est toujours agréable de rencontrer Rajnath ji », a-t-il déclaré.

Le frère de Bajrang, Harendra Punia, était également présent à la réunion.

