Les athlètes olympiques de Tokyo – le lutteur Bajrang Punia et le tireur Elavenil Valarivan – ont remporté les honneurs aux FICCI India Sports Awards 2020 qui ont eu lieu presque cette année grâce à la COVID-19[feminine pandémie.

Les deux athlètes, qui ont connu une saison 2019-2020 impressionnante, ont remporté le prix du sportif de l’année dans leurs catégories respectives.

Le lutteur de style libre Bajrang, qui s’entraîne actuellement aux États-Unis, a exprimé sa joie de recevoir le prix.

« Mon objectif à l’avenir sera à nouveau de faire de mon mieux et de remporter de nombreuses médailles pour le pays. Ces reconnaissances me motivent à continuer à bien faire et cela me procure une immense joie. Je veux aussi profiter de cette occasion pour pour féliciter tous les autres gagnants », a déclaré Bajrang.

Elavenil a déclaré: «Tout d’abord, je tiens à remercier ma famille d’avoir toujours été à mes côtés, mon mentor Gagan Narang et mon entraîneur Neha Chauhan pour avoir toujours cru en moi.

« Je tiens également à remercier la National Rifle Association of India (NRAI) pour avoir toujours soutenu et traversé toutes nos périodes difficiles, ainsi que l’Autorité sportive de l’Inde pour nous assurer que nous sommes équipés de tout ce dont nous avons besoin. »

Les prix sportifs sont une tentative de l’association de l’industrie FICCI de reconnaître et de reconnaître la contribution des athlètes et de divers intervenants qui produisent des résultats exceptionnels tout au long de l’année.

La légende du cricket Anil Kumble a reçu le prix de la «Meilleure entreprise pour la promotion du sport (secteur privé)» au nom de son entreprise – Tenvic Sports.

