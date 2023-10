Bajaj Finance acquiert 26 % du capital de Pennant Technologies pour 267,50 crores ₹

Bajaj Finance a annoncé mardi 17 octobre avoir acquis jusqu’à 26 pour cent du capital de Pennant Technologies Private Limited pour environ ₹267,50 milliards.

Pennant est une société de produits technologiques dont l’activité est de fournir des services technologiques et des produits logiciels axés sur les entreprises pour le secteur des services bancaires et financiers. Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ ₹74,28 crores au cours de l’exercice 23.

Pendant ce temps, Bajaj Finance doit annoncer aujourd’hui (17 octobre) ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice 24. La société financière non bancaire devrait enregistrer une forte croissance de son bénéfice net au deuxième trimestre de l’exercice 24 avec une qualité d’actifs stable et une forte croissance des prêts. Selon les analystes, le bénéfice net de Bajaj Finance pour le trimestre clos en septembre 2023 devrait bondir d’environ 34 % sur un an (en glissement annuel) pour atteindre ₹3 725 millions. Le revenu net d’intérêts (NII) devrait augmenter de plus de 29 pour cent pour atteindre ₹7 165 crores de ₹5 537 crores un an plus tôt.

La société de courtage Motilal Oswal Financial Services s’attend à ce que Bajaj Finance fasse état d’une baisse d’environ 30 points de base et 40 points de base d’un trimestre à l’autre (QoQ) des marges et des spreads, respectivement.

La société de courtage Phillip Capital s’attend à ce que le portefeuille de prêts de Bajaj Finance augmente de 33 % par rapport à l’année précédente. Il s’attend également à une légère augmentation du coût des fonds tandis que la qualité des actifs pourrait rester stable.

Pendant ce temps, plus tôt en octobre, Bajaj Finance a levé ₹8 800 crore via le placement dans des institutions qualifiées (QIP). Le conseil d’administration de Bajaj Finance a également approuvé une levée de fonds à hauteur de ₹1 200 crore via des bons de souscription.

Dans son dossier, Bajaj Finance a déclaré avoir levé un montant global ne dépassant pas ₹8 800 crore avec l’approbation du conseil d’administration et des actionnaires par le biais de l’émission d’actions de participation d’une valeur nominale de ₹2 chacun et ne garantit pas plus de ₹1 200 milliards.

De plus, vendredi dernier, la Reserve Bank of India (RBI) a imposé une lourde amende à Bajaj Finance pour non-respect des directives. La RBI a imposé une pénalité de ₹8,50 Lakh sur Bajaj Finance Limited après que la RBI ait constaté des lacunes dans la conformité réglementaire. L’action était basée sur les manquements en matière de conformité réglementaire. La société n’a pas respecté les instructions de la RBI, au point de ne pas signaler ou de retarder la déclaration de certaines fraudes à la RBI.

