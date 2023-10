Baissez le ton, prévient le juge Donald Trump lors du procès pour fraude

Un juge a averti Donald Trump et d’autres personnes lors de son procès pour fraude civile à New York de baisser le ton mercredi après que l’ancien président ait levé les mains de frustration et ait parlé à haute voix à ses avocats alors qu’un témoin témoignait contre lui.

Le juge Arthur Engoron a donné cet avertissement après que Trump s’est entretenu avec animation avec ses avocats à la table de la défense lors de la deuxième journée de témoignage de l’évaluateur immobilier Doug Larson au procès de Manhattan.

L’avocat de l’État, Kevin Wallace, a demandé à Engoron de demander à la défense de « cesser de commenter pendant le témoignage du témoin », ajoutant que les « exhortations » étaient audibles du côté du témoin dans la pièce. Le juge a alors demandé à chacun de baisser le ton, « surtout si cela vise à influencer le témoignage ».

Le favori républicain de 2024 était mercredi devant le tribunal pour la deuxième journée consécutive, observant le procès qui menace de bouleverser son empire immobilier et son image de riche homme d’affaires. Il a assisté aux trois premiers jours, mais a sauté la semaine dernière. Mardi, il est parti pendant une pause dans l’après-midi pour déposer dans le cadre d’un procès sans rapport.

Dans une décision préalable au procès le mois dernier, Engoron a statué que Trump et sa société, la Trump Organization, avaient commis des années de fraude en exagérant la valeur de ses actifs et sa valeur nette sur les états financiers annuels utilisés pour conclure des transactions et obtenir de meilleures conditions de prêts et d’assurance.

En guise de punition, Engoron a ordonné qu’un séquestre nommé par le tribunal prenne le contrôle de certaines sociétés Trump, remettant en question la surveillance future de la Trump Tower et d’autres propriétés de renom. Une cour d’appel a temporairement bloqué l’ordonnance car un appel de la décision préalable au procès est en cours.

Au cours des trois dernières semaines, les procureurs ont établi leur argument selon lequel Trump et sa famille avaient sciemment gonflé la valeur de leurs propriétés. En réponse, les avocats de Trump ont tenté de faire valoir que les évaluations étaient exactes et que toute divergence était la faute d’autrui.

Trump n’a pas parlé de l’affaire mercredi devant les caméras de télévision alors qu’il se présentait au tribunal, réservant son habituel vitriol sur le procès intenté par la procureure générale de New York, Letitia James, pour une pause matinale.

Dans la salle d’audience, fermée aux caméras, Trump est devenu irrité lorsque Larson a témoigné.

Dans une série de questions, l’avocat de Trump, Lazaro Fields, a cherché à établir que Larson avait, à un moment donné, inférieur de 114 millions de dollars à la valeur projetée pour 2015 d’un immeuble de bureaux appartenant à Trump à Wall Street. Larson a déclaré que « les valeurs n’étaient pas fausses – c’est ce que nous savions à l’époque ».

Trump a levé les mains pendant l’échange.

Mardi, Larson a déclaré qu’il n’avait jamais consulté ni autorisé l’ancien contrôleur de la Trump Organization, Jeffrey McConney, à le citer comme expert extérieur dans les feuilles de calcul d’évaluation qu’il avait utilisées pour créer les états financiers de Trump.

Fields a accusé mercredi Larson de mentir, soulignant un échange de courrier électronique vieux de dix ans entre McConney et l’évaluateur.

Cela a déclenché un échange de colère entre la défense et les parties étatiques, l’avocat de Trump, Christopher Kise, suggérant que Larson pourrait risquer de se parjurer et qu’il devait être informé de ses droits contre l’auto-incrimination. L’avocate de l’État, Colleen Faherty, a qualifié les commentaires de Kise d’« intimidation des témoins ».

Après que Larson ait été escorté hors de la salle d’audience, Kise a insisté sur le fait qu’il essayait de protéger les droits du témoin, tandis que l’avocat Kevin Wallace s’est plaint que la défense organisait « un spectacle » pour les médias.

Engoron a permis à Larson de revenir et de répondre à la question sans avertissement légal. Larson a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’e-mail.

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau s’il comprenait que McConney avait demandé son avis pour réaliser des évaluations, Larson, fatigué, a répondu : « C’est ce qu’il semble ».

Trump a dénoncé cet échange lors d’une pause judiciaire.

« Vous voyez ce qui s’est passé ? Le gouvernement a menti. Ils mentent simplement. Ils n’ont pas révélé toutes les informations dont ils disposaient », a déclaré Trump. « Ils n’ont pas révélé toutes les preuves qui me rendaient totalement innocent de tout ce qu’ils disent. »

Le procès civil de Trump concerne six réclamations dans le procès de James qui n’ont pas été résolues dans la décision préalable au procès d’Engoron, notamment des allégations de complot, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux. C’est Engoron qui décidera de l’affaire, et non un jury, car la loi de l’État ne l’autorise pas dans ce type de procès.

L’affrontement de mercredi n’est que le dernier affrontement entre Trump et Engoron, qui fait fréquemment des références à la culture pop et plaisante pendant les débats.

Jusqu’à présent, près d’une douzaine de témoins ont témoigné au procès, parmi lesquels d’anciens comptables de Trump et des dirigeants de la Trump Organization. Trump a déclaré qu’il témoignerait lorsqu’il serait appelé, même s’il n’est pas clair quand il sera appelé à la barre. Le procès devrait se dérouler jusqu’au 22 décembre.

L’Associated Press a contribué à cet article