Baissez la musique et ralentissez votre tapis de course ! Séoul introduit d’étranges mesures Covid-19 pour lutter contre la vague de virus

Les ordonnances sont entrées en vigueur lundi et sont motivées par la crainte que des entraînements plus intenses n’exacerbent la propagation de Covid-19, qui croît actuellement à son taux le plus élevé dans le pays jusqu’à présent.

Une règle encore plus étrange stipule que la musique plus rapide que 120 battements par minute (bpm) doit être interdite pendant les cours d’exercices en groupe – encore une fois, de peur qu’elle n’encourage un exercice trop intense chez les participants – et les utilisateurs de tapis roulant sont limités à une vitesse maximale de 6 kilomètres par heure .

Ceux qui s’entraînent ont levé les mains de frustration, soulignant que tout le monde est déjà obligé de porter des masques, de vérifier sa température avant d’entrer dans l’établissement, de fournir des informations de contact et de suivre studieusement une longue liste d’autres règles – encore « maintenant ils veulent qu’on arrête de courir et qu’on écoute des ballades ?», a déclaré Jang au Korean Herald, un employé de bureau de 32 ans.

Les nouvelles réglementations ont frotté de nombreux Coréens dans le mauvais sens, suscitant des plaintes selon lesquelles les mesures sont contre-productives. Étant donné que l’exercice est censé avoir un effet prophylactique contre la maladie et que le surpoids est l’un des principaux facteurs prédictifs des complications du coronavirus, ceux qui travaillent selon des règles aussi strictes ont dénoncé l’hypocrisie apparente.

« Que veulent-ils de nous ?», a demandé Jang au journal lundi, déchirant les règles qui semblaient aussi susceptibles de causer la maladie que de l’empêcher. « Le gouvernement veut-il que je grossisse et renonce à notre mode de vie au nom de ces règles stupides ?« Beaucoup de ses amis, dit-il, ont aussi trouvé les règles »illogique et excessif. «

La Corée du Sud a mis en place un système de contrôle à quatre niveaux dans le but d’endiguer la propagation du virus, et ceux qui travaillent dans les zones relevant du niveau le plus strict doivent « »réviser leurs plans ou faire face à des amendes», selon le Herald.

Les dernières règles incluent également une interdiction des rassemblements privés de trois personnes ou plus de 18 heures à 5 heures du matin – faisant écho aux couvre-feux très décriés imposés dans d’autres parties du monde, que certains ont ridiculisés car impliquant que le virus cesse ses opérations à certaines heures arbitraires imposées par les humains.

Des mesures similaires de type « couvre-feu » ont été adoptées en Europe occidentale et sur la côte des États-Unis à la fin de l’année dernière – et bien que certaines études aient indiqué l’efficacité potentielle des couvre-feux, d’autres experts ont mis en doute leur efficacité en tant que méthode de contrôle des virus.

En Corée du Sud, les nouvelles mesures les plus strictes s’appliquent à Séoul, Incheon et la province du Gyeonggi, où elles resteront en vigueur pendant deux semaines dans l’état actuel des choses.

Dans ce que certains verraient comme une absurdité maximale, il est interdit aux Coréens soumis aux restrictions les plus strictes de même prendre une douche au gymnase après une séance d’entraînement en sueur. Les personnes qui ne respectent pas les nouvelles règles peuvent être condamnées à une amende pouvant atteindre 100 000 won (87 $).

Une récente enquête Realmeter auprès de 500 personnes de plus de 18 ans a insisté sur le fait que près de 72% des résidents approuvent que Séoul tombe sous les restrictions de niveau quatre, cependant – et un porte-parole du ministère coréen de la Santé et du Bien-être a fait valoir lundi que «lorsque vous courez plus vite, vous recrachez plus de gouttelettes respiratoires. » Il a défendu l’utilité des masques faciaux, suggérant qu’ils ne suffisaient pas pour lutter contre la propagation du virus.

La Corée du Sud, qui a d’abord été félicitée pour son habileté à réprimer Covid-19 l’année dernière, a vu sa fortune s’inverser, faisant face à une troisième journée record dans son nombre de cas. L’Agence de contrôle et de prévention des maladies a annoncé samedi que plus de 1 000 des 1 378 cas nouvellement découverts provenaient de Séoul, de la province du Gyeonggi et d’Incheon, où des mesures de contrôle intenses incluent également la fermeture de discothèques et d’églises. Les visiteurs seront exclus des maisons de soins infirmiers, tandis que les hôpitaux, les mariages et les funérailles seront réduits aux listes d’invités réservées aux familles.

Le pays a enregistré un total de 169 146 cas diagnostiqués de Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec 2 044 décès.

