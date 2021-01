DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – L’Arabie saoudite, pendant des années l’un des bourreaux les plus prolifiques du monde, a considérablement réduit le nombre de personnes mises à mort l’année dernière, à la suite de changements mettant un terme aux exécutions pour des crimes non violents liés à la drogue, selon le décompte du gouvernement et observateurs indépendants.

La Commission des droits de l’homme du gouvernement saoudien a déclaré lundi avoir documenté 27 exécutions en 2020. Cela est comparé au record absolu de 184 exécutions l’année précédente, comme le documentent Amnesty International et Human Rights Watch. Le changement représente une réduction de 85% du nombre de personnes mises à mort l’année dernière, par rapport à 2019.

« La forte diminution a été provoquée en partie par un moratoire sur les peines de mort pour les infractions liées à la drogue », a déclaré la commission saoudienne des droits.

Interrogée par l’Associated Press, la commission a déclaré que la nouvelle loi ordonnant l’arrêt de ces exécutions est entrée en vigueur l’année dernière. La nouvelle directive pour les juges ne semble pas avoir été publiée publiquement et il n’était pas immédiatement clair si la loi avait été modifiée par décret royal, comme c’est généralement le cas.

L’AP avait précédemment rapporté que l’Arabie saoudite avait également ordonné l’année dernière la fin de la peine de mort pour les crimes commis par des mineurs et ordonné aux juges de mettre fin à la pratique controversée de la flagellation publique, en la remplaçant par une peine de prison, des amendes ou des travaux d’intérêt général.

La force derrière ces changements est le prince héritier Mohammed ben Salmane, 34 ans, qui a le soutien de son père, le roi Salmane. Dans un effort pour moderniser le pays, attirer les investissements étrangers et réorganiser l’économie, le prince a lancé une série de réformes réduisant le pouvoir des Wahhabites ultraconservateurs, qui adhèrent à une interprétation stricte de l’islam que de nombreux Saoudiens pratiquent encore.

Pendant des années, le taux élevé d’exécutions dans le royaume était en grande partie dû au nombre de personnes exécutées pour des infractions non létales, sur lesquelles les juges avaient un large pouvoir discrétionnaire, en particulier pour les crimes liés à la drogue.

L’histoire continue

Amnesty International a classé l’Arabie saoudite au troisième rang mondial pour le plus grand nombre d’exécutions en 2019, après la Chine, où le nombre d’exécutions serait de plusieurs milliers, et l’Iran. Parmi les personnes mises à mort cette année-là par l’Arabie saoudite, 32 chiites appartenant à une minorité ont été condamnés pour terrorisme en raison de leur participation à des manifestations antigouvernementales et à des affrontements avec la police.

Alors que certains crimes, tels que le meurtre avec préméditation, peuvent entraîner des peines fixes selon l’interprétation saoudienne de la loi islamique, ou charia, les infractions liées à la drogue sont considérées comme «ta’zir», ce qui signifie que ni le crime ni la punition ne sont définis dans l’Islam. Les jugements discrétionnaires pour les crimes «ta’zir» ont conduit à des décisions arbitraires aux résultats litigieux.

Le royaume a longtemps été critiqué par des groupes de défense des droits indépendants pour avoir appliqué la peine de mort pour des crimes non violents liés au trafic de drogue. Bon nombre des personnes exécutées pour de tels crimes étaient souvent des Yéménites pauvres ou des trafiquants de drogue de bas niveau d’origine sud-asiatique, ces derniers n’ayant que peu ou pas de connaissance de l’arabe et étant incapables de comprendre ou de lire les charges retenues contre eux devant les tribunaux.

L’Arabie saoudite procède à des exécutions principalement par décapitation et parfois en public. Le royaume avait fait valoir que les exécutions publiques et celles de trafiquants de drogue avaient un effet dissuasif sur la criminalité.

«Le moratoire sur les infractions liées à la drogue signifie que le royaume donne une seconde chance à davantage de criminels non violents», a déclaré le président de la Commission gouvernementale des droits de l’homme, Awwad Alawwad. Dans un communiqué obtenu par l’AP, il a déclaré que le changement représente un signe que le système de justice saoudien se concentre davantage sur la réadaptation et la prévention que sur la seule punition.

Selon Human Rights Watch, il n’y a eu que cinq exécutions pour des crimes liés à la drogue l’année dernière en Arabie saoudite, toutes en janvier 2020.

Le directeur adjoint de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient, Adam Coogle, a déclaré que la diminution des exécutions est un signe positif, mais que les autorités saoudiennes doivent également s’attaquer au «système de justice pénale horriblement injuste et partial du pays qui prononce ces peines».

«Alors que les autorités annoncent des réformes, les procureurs saoudiens demandent toujours la peine de mort pour les détenus de haut niveau pour rien de plus que leurs idées pacifiques et leurs affiliations politiques», a-t-il déclaré. «L’Arabie saoudite doit immédiatement mettre fin à toutes les exécutions et condamnations à mort pour les crimes non violents.»

___

Suivez Aya Batrawy sur Twitter à www.twitter.com/ayaelb