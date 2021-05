Baisse des ventes de maisons existantes en avril, marquant trois mois consécutifs de baisse

Les ventes de maisons existantes ont chuté de 2,7% en avril par rapport à mars à un taux annualisé désaisonnalisé de 5,85 millions d’unités, selon l’Association nationale des agents immobiliers.

C’était le troisième mois consécutif de baisses, a déclaré le groupe.

Les ventes étaient de 33,9% supérieures à celles d’avril 2020, mais cette comparaison est une anomalie, car le marché du logement et l’économie se sont arrêtés au début de la pandémie. Le logement a ensuite fortement rebondi l’été dernier. Les ventes étaient encore 11% supérieures à celles d’avril 2019.

« Je dirais qu’il fait chaud, c’est la description en un seul mot, même avec la baisse des ventes », a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef pour les agents immobiliers. Pour chaque annonce, il y a 5.1 offres. La moitié des maisons sont vendues au-dessus du prix catalogue. «

L’offre de logements à vendre à la fin du mois d’avril est en baisse de 20%. Il y avait 1,16 million de maisons à vendre, ce qui représente un approvisionnement de 2,4 mois au rythme actuel des ventes.

La forte demande et l’offre au plus bas ont continué de pousser les prix à la hausse. Le prix médian d’une maison existante vendue en avril était de 341 600 $, une augmentation de 19,1% par rapport à avril 2020. Il s’agit à la fois du prix médian le plus élevé jamais enregistré et de la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée.

Une grande partie de cette forte augmentation du prix médian est attribuable au mélange de maisons qui se vendent. Il y a beaucoup plus d’activité sur le haut du marché, où l’offre est plus abondante, et très peu d’activité sur le bas de gamme, où la pénurie est la plus sévère.

À titre d’exemple, les ventes de maisons dont le prix se situe entre 100 000 $ et 250 000 $ sont restées inchangées par rapport à l’an dernier. Les ventes de maisons dont le prix se situe entre 750 000 $ et 1 million de dollars ont augmenté de 146 %% par rapport à l’an dernier, et les ventes de 1 million de dollars et plus de maisons ont bondi de 212%.

La concurrence est également incroyablement intense, avec des maisons vendues en seulement 17 jours, le plus rapide jamais enregistré par les agents immobiliers. La part des ventes entièrement en espèces est passée à 25% contre 13% il y a un an. Les investisseurs représentaient 17% de toutes les transactions. Les primo-accédants représentaient 31%, une légère baisse par rapport à il y a un mois

Les taux hypothécaires en février et mars, lorsque ces accords ont été signés, ont augmenté rapidement et de façon spectaculaire. Le taux moyen du taux fixe de 30 ans a commencé en février autour de 2,80% et s’est terminé en mars autour de 3,42%, selon Mortgage News Daily. Cela a pris le pouvoir d’achat des acheteurs, qui étaient déjà aux prises avec des prix élevés.

Les ventes de maisons nouvellement construites, qui sont mesurées par des contrats signés et non par des fermetures, ont augmenté de 21% en mars par rapport à février. Les constructeurs profitent de la pénurie de maisons existantes à vendre, mais les prix des maisons neuves augmentent également fortement.

Les constructeurs n’augmentent pas suffisamment la production pour répondre à toute la demande, car ils sont gênés par la hausse des coûts des terrains et des matériaux. Ils sont également confrontés à une pénurie de main-d’œuvre de plus en plus difficile. L’espoir est maintenant qu’avec plus de vaccinations, et les gens se sentant mieux à propos des interactions sociales, plus de vendeurs potentiels listeront leurs maisons.

« La hausse du sentiment des vendeurs pourrait signifier qu’un certain soulagement est à venir avec peut-être même une part plus importante que la normale de propriétaires entrant sur le marché plus tard cette année », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef de realtor.com. « Bien qu’il ne soit pas suffisant de mettre fin à la pénurie de maisons à vendre, cette vague de vendeurs fera une brèche, donnant aux acheteurs de maisons plus d’options à choisir. »