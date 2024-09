Baisse des taux – Taux hypothécaires actuels, 10 septembre 2024

Selon les données de Bankrate, les taux d’intérêt des prêts hypothécaires ont baissé sur toutes les durées depuis la semaine dernière. Les taux des prêts à taux fixe sur 30 ans, des prêts à taux fixe sur 15 ans, des prêts à taux variable 5/1 et des prêts jumbo ont tous baissé.

Tarifs en vigueur au 10 septembre 2024.

Ces taux sont les taux moyens au jour le jour de Bankrate et sont basés sur les hypothèses présentées ici. Les taux réels affichés sur le site peuvent varier. Cet article a été révisé par Suzanne De Vita. Toutes les données sur les taux sont exactes en date du mardi 10 septembre 2024 à 7h30 HE.

Les taux hypothécaires du marché fluctuent à la hausse et à la baisse en fonction de l’évolution de l’économie, de l’arrivée de nouvelles données et de l’évolution du niveau de risque que les prêteurs sont prêts à tolérer un jour donné.

Taux hypothécaires historiques : Comment les taux d’aujourd’hui se comparent-ils à ceux des années passées ?

Les taux hypothécaires ont chuté en août après qu’un rapport sur l’emploi plus faible a effrayé les investisseurs et alimenté les attentes d’une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre. Cette attente est toujours d’actualité.

La Fed ne détermine pas directement les taux hypothécaires fixes, mais ses décisions ont leur importance. Les prêts hypothécaires ont tendance à augmenter ou à diminuer en fonction du rendement des bons du Trésor à 10 ans, le taux de rendement effectif des bons du Trésor à 10 ans. Le rendement à 10 ans augmente lorsque la demande pour les bons du Trésor diminue, ce qui a tendance à se produire lorsque les investisseurs ont confiance dans l’économie, y compris dans la politique monétaire.

Cependant, la Fed, l’inflation et les rendements ne devraient pas nécessairement influencer votre décision d’acheter ou de vendre une maison. Il n’existe pas non plus de moyen infaillible de prévoir l’évolution du marché immobilier. Si vous êtes financièrement prêt à déménager, vérifiez régulièrement les taux hypothécaires pour vous aider à trouver le prêteur le moins cher.

Baisse des taux hypothécaires fixes sur 30 ans, -0,07%

Le taux moyen d’un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans est aujourd’hui de 6,39 %, soit une baisse de 7 points de base par rapport à la semaine dernière. Il y a un mois, le taux moyen d’un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans était plus élevé, à 6,57 %.

Au taux moyen actuel, vous paierez 624,85 $ par mois en capital et intérêts pour chaque tranche de 100 000 $ empruntée. C’est 4,59 $ de moins que la semaine dernière.

Utilisez le calculateur de taux hypothécaires de Bankrate pour estimer vos mensualités et voir combien vous économiserez en ajoutant des paiements supplémentaires. L’outil vous aidera également à calculer le montant des intérêts que vous paierez sur la durée de votre prêt.

Baisse des taux hypothécaires à 15 ans, -0,20%

Le taux moyen des prêts hypothécaires fixes sur 15 ans est de 5,74 %, en baisse de 20 points de base au cours des sept derniers jours.

Les paiements mensuels sur un prêt hypothécaire fixe de 15 ans à ce taux coûteront environ 830 $ par 100 000 $ empruntés.

Le taux 5/1 ARM baisse, -0,27%

Le taux moyen d’un prêt ARM 5/1 est de 6,01 %, en baisse de 27 points de base par rapport à la semaine dernière.

Les paiements mensuels sur un ARM 5/1 à 6,01 % coûteraient environ 600 $ pour chaque tranche de 100 000 $ empruntés au cours des cinq premières années.

Retraites des prêts hypothécaires jumbo, -0,08%

Le taux moyen des prêts hypothécaires de référence de type jumbo est de 6,63 %, en baisse de 8 points de base par rapport à la semaine dernière. Il y a un mois à la même période, le taux moyen des prêts hypothécaires de ce type était supérieur à 6,63 %, à 6,73 %.

Au taux moyen actuel pour un prêt jumbo, vous paierez un total de 640,64 $ par mois en capital et intérêts pour chaque tranche de 100 000 $ empruntée. Cela représente une baisse de 5,30 $ par rapport à la semaine dernière.

Les tendances de refinancement des prêts hypothécaires sur 30 ans sont en baisse, -0,11%

Le taux moyen de refinancement à taux fixe sur 30 ans est de 6,34 %, en baisse de 11 points de base par rapport à la semaine dernière. Il y a un mois, le taux moyen sur un refinancement à taux fixe sur 30 ans était plus élevé, à 6,55 %.

Au taux moyen actuel, vous paierez 621,58 $ par mois en capital et intérêts pour chaque tranche de 100 000 $ empruntée. C’est 7,20 $ de moins que la semaine dernière.

Quand les taux hypothécaires vont-ils baisser ?

La Réserve fédérale étant quasiment certaine de commencer à réduire ses taux en septembre, il est possible que les taux hypothécaires continuent de baisser pour le reste de cette année et l’année prochaine.

« On s’attend à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d’intérêt à plusieurs reprises au cours des deux prochaines années. Une tendance à la baisse constante des taux hypothécaires pendant une bonne partie de l’année prochaine est donc une hypothèse raisonnable », déclare Greg McBride, CFA, analyste financier en chef de Bankrate.

La chute soudaine des taux en août a incité certains propriétaires à refinancer leur prêt, mais cette décision n’a pas duré longtemps. Les acheteurs et les propriétaires prévoient en grande partie d’attendre des taux encore plus bas, selon la récente enquête sur les taux hypothécaires de Bankrate, qui a révélé que 47 % des propriétaires auraient besoin de taux inférieurs à 5 % pour se sentir à l’aise d’acheter un logement en 2024.

Pour les propriétaires qui se demandent s’ils doivent refinancer leur prêt, « le moment de commencer à y réfléchir est lorsque vous pouvez réduire d’un demi à trois quarts de point de pourcentage votre taux », explique McBride.

Méthodologie

Bankrate affiche deux ensembles de moyennes de taux qui sont produites à partir de deux enquêtes que nous menons : l’une quotidienne (« moyennes au jour le jour ») et l’autre hebdomadaire (« moyennes Bankrate Monitor »).

Les taux indiqués sur cette page représentent nos moyennes au jour le jour. Pour ces moyennes, les TAEG et les taux sont basés sur l’absence de relation existante ou de paiements automatiques.

