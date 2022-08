Baisse des prix des maisons peu probable, malgré le ralentissement des ventes

Bien qu’on parle d’un “récession immobilière,” ne retenez pas votre souffle en attendant que les prix des maisons baissent soudainement de si tôt. En fait, les prix devraient augmenter jusqu’en 2023, selon plusieurs prévisions immobilières.

Le marché semble cependant se refroidir. Avec des coûts hypothécaires plus élevés, les ventes de maisons aux États-Unis sont en baisse plus de 20% d’il y a un an. Et le mois dernier, le prix médian d’une maison existante aux États-Unis est passé d’un record de 413 800 $ à 403 800 $, selon l’Association nationale des agents immobiliers (NAR).

Mais étant donné que les prix médians des maisons ont grimpé en flèche de près de 36 % depuis le début de la pandémie, une baisse de prix d’environ 2,4 % sur un mois peut être considérée davantage comme un ajustement du marché que comme une baisse significative de la valeur.

Les prix des logements devraient encore augmenter de 11 % pour 2022, suivis de 2 % en 2023, selon NAR. prévision la plus récente. Cela fait suite à des prévisions similaires de Freddie Mac, Fannie Mae et Zillowqui prédisent une croissance des prix positive — bien qu’en ralentissement — en 2022 et 2023.

Et malgré le ralentissement de la croissance des prix, les prix médians des maisons sont toujours en hausse de 10,8 % par rapport à il y a un an, selon les données de NAR. Pour le contexte, les prix médians des maisons ont augmenté d’environ 4,5 % par an depuis 1992, selon Données de l’Agence fédérale de financement du logement.