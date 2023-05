Baisse des eaux à Fort McPherson, Territoires du Nord-Ouest, mais accès à l’eau, aéroport toujours inondé

Lorna Storr n’était censée être à Fort McPherson, dans les Territoires du Nord-Ouest, que pendant quelques jours, avant que les hautes eaux entourant la communauté ne la laissent bloquée dans le hameau.

Storr avait réservé un vol lundi, mais lorsque la rivière Peel a inondé l’autoroute Dempster et coupé l’accès à l’aéroport, elle s’est rendu compte qu’elle pourrait rester plus longtemps que prévu.

« Nous sommes juste assis ici à attendre », a déclaré Storr.

« J’ai entendu dire que les niveaux d’eau baissaient, alors j’espère qu’ils pourront faire réparer leur route afin que nous puissions sortir. »

La communauté d’environ 650 personnes a déclaré l’état d’urgence mardi après que les inondations de Peel ont déferlé sur les deux routes sortant de la communauté, bloquant l’accès à l’aéroport ainsi que la source d’eau potable du hameau.

Les routes impraticables signifient qu’aucun approvisionnement alimentaire n’entre, le mazout de chauffage est inaccessible et il n’y a pas d’accès au dépotoir. Le personnel du hameau continue de ramasser les ordures et de les entreposer temporairement à la piste de curling.

Lorna Storr se tient avec sa fille Joyce Blake à Fort McPherson. (Soumis par Joyce Blake)

Alors que certaines maisons de l’extrémité nord ont été inondées, la majeure partie de la communauté est construite sur une colline avec un risque moindre d’inondation par la rivière. Le dernier bulletin de surveillance de l’eau du territoire indique que le niveau d’eau de la rivière à Fort McPherson a lentement baissé au cours des dernières 24 heures après que l’important embâcle s’est déplacé en aval de la communauté.

L’étendue des dommages, y compris l’érosion des routes d’accès à l’autoroute Dempster, n’a pas encore été déterminée.

Malgré le séjour prolongé de Storr, elle a déclaré qu’elle s’était occupée de visiter, de cuisiner, de vérifier les niveaux d’eau et d’être accidentellement présentée sur Northbeat mercredi soir. Elle s’était égarée dans l’interview de la chef Elizabeth Wright avec Meghan Roberts de la CBC.

« Je ne savais pas que c’était en direct », a déclaré Storr en riant.

« Je suis juste venu de derrière la maison et je suis allé voir ce qui se passait et ici, ils faisaient une interview. »

Storr était à l’origine dans le hameau pour couvrir certains quarts de travail de sa fille, Joyce Blake, qui était hors de la ville lorsque les hautes eaux ont commencé.

L’eau se précipite sur la route menant à l’aéroport de Fort McPherson, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 18 mai 2023. (Doyen Charlie)

Blake était à Inuvik mardi lorsque ses vols de retour vers le hameau ont été annulés.

« Nous avons fini par obtenir une charte d’Inuvik à McPherson, moi-même et deux de mes enfants et mes nièces », a déclaré Blake.

La route vers le hameau était déjà fermée mais Blake a de la famille avec une maison près de l’aéroport où ils ont fini par rester. Mercredi, Blake est allé sur un bateau pour vérifier les hautes eaux.

« Depuis l’aéroport, nous avons roulé vers la ville et vérifié l’eau et nous ne pouvions pas croire à quel point c’était mauvais », a déclaré Blake. « Je ne sais pas s’il a déjà été aussi élevé auparavant. »

L’état d’urgence était toujours en vigueur jeudi après-midi avec la fermeture de l’école, du bureau du gouvernement, du complexe communautaire du hameau et de la maison des jeunes.

Malgré le nombre limité de places pour les jeunes, Blake a déclaré que certains s’occupaient à jouer au baseball sur le terrain, séparé du terrain de balle qui sert de rampe de lancement d’hélicoptère pour les évacués.

« Je vais juste rester sur place »

Le hameau a commencé à évacuer certains habitants jeudi matin, en se concentrant sur les nourrissons, les personnes âgées et les personnes nécessitant des soins médicaux. Mais tout le monde n’avait pas envie de partir.

Robert Alexie Sr. a déclaré que les responsables du hameau lui avaient demandé s’il voulait partir et avaient dit non.

Robert Alexie Sr., montré ici dans une photo d’archive, prévoit de rester sur place. (Philippe Morin/Radio-Canada)

« Je vais juste rester sur place », a déclaré Alexie à Hilary Bird de la CBC sur Le Pionnier.

L’aîné a déclaré que c’était la première fois qu’il voyait de l’eau aussi haute le long de la rivière Peel à Fort McPherson, mais malgré les inondations dans le nord de la ville, il croyait qu’il serait en sécurité.

« Tant que l’eau continue de baisser, tout ira bien », a déclaré Alexie.

Le hameau n’a actuellement aucun signal radio – pour CBC ou la station locale – car l’alimentation de la cabine de l’émetteur a été coupée mercredi en raison de problèmes de sécurité.

Mais tout le monde se vérifie, a déclaré Alexie, et le bureau de la bande est toujours ouvert aux personnes qui souhaitent appeler ou passer.

« Nous avons eu peu de temps pour sortir »

À onze kilomètres au sud du hameau, un lieu de pêche populaire appelé Eight Miles a été durement touché par les inondations. L’eau est montée sur les toits de certaines cabanes — et a même déplacé certaines d’entre elles.

Gordon Koe était chez lui à Eight Miles mardi. Le matin, tout semblait normal, a déclaré Koe, mais à midi, il a entendu ses chiens aboyer et quand il est allé les voir, ils nageaient.

Un des chiens de Gordon Koe dans le bateau à Eight Miles le long de la rivière Peel, au sud de McPherson. (Gordon Koe)

« Je suis rapidement monté dans le canoë et j’ai sauvé mes trois chiens et mes deux chiots. Tout allait bien, mais c’était arrivé si soudainement – ​​nous avions peu de temps pour sortir », a partagé Koe avec CBC News dans un message Facebook.

Koe est sorti en bateau, mais des hélicoptères ont été envoyés plus tôt dans la semaine pour toute personne ayant besoin d’aide.

Jeudi, les niveaux d’eau avaient baissé mais les dégâts étaient importants.

Les dommages à 8 Miles, une zone de camp de pêche populaire, à l’extérieur de Fort McPherson, dans les Territoires du Nord-Ouest, à partir de la rivière Peel. (Soumis par Gordon Koe)

« C’est tellement agréable d’aller à Eight Miles, vous savez, voir qui est là et il y a toujours des gens là-bas et c’est agréable de prendre un thé et de visiter », a déclaré Storr.

« Mais maintenant, les cabines sont toutes dispersées, donc ça va être toute la réparation … Je prie pour que tout fonctionne pour eux. »