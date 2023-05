Baisse des diagnostics de cancer en 2020 possiblement liée aux perturbations de la COVID-19 : Statistique Canada

Selon Statistique Canada, il y a eu une baisse notable des nouveaux diagnostics de cancer en 2020, peut-être en raison des perturbations liées à la pandémie dans les services de dépistage.

Le taux d’incidence des nouveaux cas de cancer a chuté de 12,3 % en 2020, par rapport au taux annuel moyen au cours de la période de cinq ans précédente.

Les données de StatCan publiées mardi montrent qu’il y a eu 450 nouveaux cas pour 100 000 habitants et que, dans l’ensemble, les diagnostics de cancer chez les hommes ont diminué de 13,2 %. C’était plus une diminution que pour les femmes, qui ont vu une baisse de 11,4% des nouveaux cas au cours de la première année de la pandémie.

Les difficultés d’accès aux soins primaires et la diminution des rendez-vous en personne en raison des blocages du COVID-19 ainsi que des restrictions de voyage peuvent avoir eu un impact sur l’enregistrement de nouveaux cas de cancer, a déclaré StatCan.

Les données montrent qu’après les premiers confinements à la mi-mars 2020, le nombre de cas de cancer enregistrés est passé de 11 510 à 8 640 en avril et 9 235 en mai.

Mais le nombre de cas est revenu à 11 585 en juin et de septembre à décembre, les chiffres étaient soit comparables, soit supérieurs à la moyenne quinquennale précédente.

Statistique Canada a déclaré que les taux d’incidence des quatre types de cancer les plus couramment diagnostiqués – cancers du sein, du poumon et des bronches, de la prostate et colorectal – semblent tous significativement inférieurs en 2020 au taux moyen de 2015 à 2019, mais les taux d’incidence des cancers de la gorge et de l’anus ont augmenté.

Les «dommages collatéraux» du dépistage aggravé par COVID-19

La Dre Sheila Singh, neurochirurgienne pédiatrique au McMaster Children’s Hospital de Hamilton, en Ontario, a déclaré que le manque de soins en temps opportun coûtait cher à de nombreux patients dont le cancer progressait alors qu’ils attendaient un traitement dans un système de santé devenu « trop prudent et timide » car les maladies autres que la COVID-19 ont été écartées.

« Presque tout ce que je traite est pire que COVID. J’ai donc été vraiment perturbé par les messages que nous avons envoyés pendant la pandémie », a déclaré Singh à propos de l’accent continu des responsables de la santé publique sur les précautions strictes même après avoir acquis une meilleure compréhension de la nouveau virus et un vaccin a été développé.

« Il y a eu tellement de dommages collatéraux », a-t-elle déclaré à propos des patients craignant d’attraper le COVID-19 s’ils se faisaient soigner dans un hôpital même après avoir pris des mesures préventives.

Certains parents n’ont pas amené leurs enfants à l’hôpital parce qu’ils ont interprété tout symptôme comme COVID-19, a déclaré Singh, qui est également directeur du Center for Discovery in Cancer Research de l’Université McMaster.

En général, de nombreux cas de cancer n’ont pas été diagnostiqués parce que les patients craignaient de voir un médecin ou n’en avaient même pas, a déclaré Singh, ajoutant que même les personnes qui avaient des soins primaires ne pouvaient pas être évaluées sur un écran car les visites virtuelles devenaient la norme.

« Je pense qu’au cours des deux ou trois dernières années, nous avons vu plus de cas de cancer avancé que je n’en ai jamais vu », a déclaré Singh. « Ce qui est triste, c’est qu’il y a tellement de cas où les gens arrivent avec un cancer avancé et nous leur dirons: » Si nous avions découvert cela il y a six mois, cela aurait été traitable et maintenant c’est inopérable. «

Les urgences confrontées à des diagnostics de cancer à un stade avancé en pleine pandémie Les salles d'urgence des hôpitaux voient une vague de patients diagnostiqués avec un cancer à un stade avancé après que la pandémie de COVID-19 a forcé de nombreux cabinets de médecins à fermer ou à basculer vers des rendez-vous virtuels, ce qui a entraîné moins de dépistages du cancer.

Singh a déclaré qu’elle s’attend à voir une augmentation des taux de mortalité par cancer en conséquence.

Lundi, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a annoncé que la province dirigera certains patients atteints de cancer vers deux cliniques de l’État de Washington dans le but de réduire les temps d’attente pour la radiothérapie, en commençant par ceux qui ont un cancer du sein et de la prostate et qui ont attendu le plus longtemps pour un traitement. .

Il a déclaré que le partenariat de deux ans avec les cliniques, à compter de la semaine prochaine, est nécessaire car près de 83% des patients de la Colombie-Britannique commencent actuellement la radiothérapie dans les quatre semaines, la référence nationale pour la durée maximale recommandée jugée appropriée pour attendre, selon le Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

Le ministère de la Santé a déclaré que BC Cancer avait exploré des options qui permettraient aux patients de recevoir une radiothérapie dans d’autres provinces, mais qu’ils s’occupaient déjà de leurs propres besoins ou aidaient d’autres juridictions au Canada.

« Par exemple, en raison d’une pénurie de radiothérapeutes, des patients de Terre-Neuve-et-Labrador sont transportés à l’hôpital Princess Margaret de Toronto pour recevoir des radiations », a déclaré le ministère dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

L’ICIS a déclaré en mars que l’arriéré des chirurgies du cancer à travers le pays avait initialement été créé par des retards et des annulations principalement au cours des premiers mois de COVID-19, alors qu’environ 20 % d’interventions en moins étaient effectuées par rapport à avant la pandémie.

StatCan a déclaré que malgré les perturbations pandémiques des diagnostics de cancer, les taux d’incidence de certains cancers en 2020 étaient supérieurs aux taux moyens de 2015 à 2019.

Par exemple, il a déclaré que le taux d’incidence du cancer de la gorge avait augmenté de près de 14 % et celui des cancers de l’anus de 3,5 %. Dans le cas du cancer anal, il a indiqué que le taux chez les femmes avait augmenté de 5,4 %.

Alors que les deux cancers sont associés au papillomavirus humain, le taux d’incidence du cancer du col de l’utérus, également fortement associé au VPH, n’a pas augmenté de manière significative en 2020, a déclaré StatCan.

