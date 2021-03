Baisse des décès de Covid avant les estimations alors que les appels à un assouplissement plus rapide du verrouillage se multiplient

Un conseiller gouvernemental a déclaré que les scientifiques n’avaient toujours pas mis à jour leurs modèles à mesure que de nouvelles données étaient disponibles tout au long de la pandémie.

« Cela a été un problème tout au long », a déclaré le conseiller. « Vous pouvez devenir tellement obsédé par les modèles que, si le monde ne vous convient pas, vous devez faire en sorte que le monde corresponde ou ignorer le monde. »

Le professeur Carl Heneghan, directeur du Center for Evidence Based Medicine de l’Université d’Oxford, a déclaré qu’il était important d’attendre le retour des écoles la semaine prochaine pour vérifier que les chiffres continueraient de baisser.

« Nous devons tous appuyer sur le bouton pause jusque-là », a-t-il déclaré. «Mais si, après le retour des écoles, il n’y a pas de forte hausse, alors nous sommes dans une position très différente et pouvons penser à ouvrir le plus tôt possible.

« C’est une histoire très positive en termes de déploiement du vaccin, et la situation semble très bonne chez les personnes âgées. Les admissions diminuent et le nombre de personnes hospitalisées pourrait bien être inférieur à 10 000 dans les prochains jours. »

Les derniers chiffres de l’Office for National Statistics (ONS) montrent que 56,4% des plus de 80 ans en Angleterre ont désormais des anticorps Covid après le déploiement du vaccin – une augmentation de 37% en quinze jours.

Dans l’ensemble, près d’un enfant de plus de 16 ans sur quatre en Angleterre est désormais immunisé contre le coronavirus – un total de 10,5 millions de personnes et une augmentation de 23,3% en deux semaines. Les pays décentralisés ne s’en sortent pas aussi bien, cependant, avec seulement 18,5% des plus de 80 ans présentant des anticorps au Pays de Galles, 20,7% en Écosse et 17,6% en Irlande du Nord.