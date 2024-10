Baisse des actions et résultats financiers décents : le marché a-t-il tort à propos de MARA Holdings, Inc. (NASDAQ : MARA) ?

MARA Holdings (NASDAQ : MARA) a connu trois mois difficiles avec un cours de son action en baisse de 36 %. Cependant, les fondamentaux de l’entreprise semblent plutôt bons et les données financières à long terme sont généralement alignées sur les mouvements futurs des prix du marché. En particulier, nous accorderons une attention particulière au ROE de MARA Holdings aujourd’hui.

Le rendement des capitaux propres ou ROE est une mesure clé utilisée pour évaluer l’efficacité avec laquelle la direction d’une entreprise utilise le capital de l’entreprise. Autrement dit, il s’agit d’un ratio de rentabilité qui mesure le taux de rendement du capital apporté par les actionnaires de l’entreprise.

Consultez notre dernière analyse pour MARA Holdings.

Comment le ROE est-il calculé ?

Le rendement des capitaux propres peut être calculé en utilisant la formule :

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE de MARA Holdings est :

11 % = 289 millions de dollars américains ÷ 2,6 milliards de dollars américains (sur la base des douze derniers mois jusqu’en juin 2024).

Le « rendement » correspond au revenu gagné par l’entreprise au cours de la dernière année. Une autre façon de voir les choses est que pour chaque dollar de capitaux propres, l’entreprise a pu réaliser un bénéfice de 0,11 dollar.

Quelle est la relation entre le ROE et la croissance des bénéfices ?

Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE est une mesure de la rentabilité d’une entreprise. En fonction de la part de ses bénéfices que l’entreprise choisit de réinvestir ou de « conserver », nous sommes alors en mesure d’évaluer la capacité future d’une entreprise à générer des bénéfices. En supposant que tout le reste soit égal, les entreprises qui ont à la fois un rendement des capitaux propres plus élevé et une rétention des bénéfices plus élevée sont généralement celles qui ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui n’ont pas les mêmes caractéristiques.

Croissance des bénéfices et ROE de 11 % de MARA Holdings

Pour commencer, MARA Holdings semble avoir un ROE respectable. Cependant, le fait que le ROE de l’entreprise soit inférieur à la moyenne du secteur de 14 % tempère nos attentes. De plus, le bénéfice net de MARA Holdings a diminué de 3,7 % au cours des cinq dernières années. Il ne faut pas oublier que l’entreprise a au départ un ROE élevé, mais qu’il est simplement inférieur à la moyenne du secteur. Il pourrait donc y avoir d’autres raisons pour lesquelles les revenus diminuent. Par exemple, l’entreprise verse une grande partie de ses bénéfices sous forme de dividendes ou est confrontée à des pressions concurrentielles.

Cependant, lorsque nous avons comparé la croissance de MARA Holdings avec celle du secteur, nous avons constaté que même si les bénéfices de l’entreprise ont diminué, le secteur a connu une croissance des bénéfices de 20 % au cours de la même période. C’est assez inquiétant.

La croissance des bénéfices est une mesure importante à prendre en compte lors de la valorisation d’une action. L’investisseur doit essayer de déterminer si la croissance ou la baisse attendue des bénéfices, quel que soit le cas, est prise en compte. Cela l’aide ensuite à déterminer si l’action est placée pour un avenir brillant ou sombre. Si vous vous interrogez sur la valorisation de MARA Holdings, consultez cette jauge de son ratio cours/bénéfice, par rapport à son secteur.

MARA Holdings utilise-t-elle efficacement ses bénéfices non distribués ?

MARA Holdings ne verse pas de dividendes réguliers, ce qui signifie que la société conserve tous ses bénéfices, ce qui nous amène à nous demander pourquoi elle conserve ses bénéfices si elle ne peut pas les utiliser pour développer son activité. Il semble qu’il puisse y avoir d’autres raisons pour expliquer ce manque à cet égard. Par exemple, l’entreprise pourrait être en déclin.

Résumé

Dans l’ensemble, nous pensons que MARA Holdings a certainement certains facteurs positifs à prendre en compte. Cependant, même si la société affiche un ROE décent et une rétention élevée des bénéfices, la croissance de ses bénéfices est assez décevante. Cela suggère qu’il pourrait y avoir une menace externe pour l’entreprise, ce qui entraverait la croissance. En outre, les dernières prévisions des analystes du secteur montrent que les analystes s’attendent à ce que les bénéfices de l’entreprise continuent de diminuer à l’avenir. Pour en savoir plus sur les dernières prévisions des analystes pour l’entreprise, consultez cette visualisation des prévisions des analystes pour l’entreprise.

Nouveau: Gérez tous vos portefeuilles d’actions en un seul endroit Nous avons créé le compagnon de portefeuille ultime pour les investisseurs en actions, et c’est gratuit. • Connectez un nombre illimité de portefeuilles et voyez votre total dans une seule devise

• Soyez alerté des nouveaux signes d’avertissement ou risques par e-mail ou mobile

• Suivez la juste valeur de vos actions Essayez un portfolio de démonstration gratuitement

Des retours sur cet article ? Inquiet du contenu ? Entrer en contact avec nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’équipe éditoriale (at) Simplywallst.com.

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs, ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous proposer une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces des entreprises sensibles aux prix ou les éléments qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.