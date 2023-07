Baisse de prix du Ford F-150 Lightning EV

Un Ford F-150 Lightning exposé au Salon de l’auto de New York, le 13 avril 2022.

Ford Motor a baissé lundi les prix de son pick-up électrique F-150 Lightning, affirmant que ses efforts pour augmenter la production et réduire les coûts des minéraux de batterie ont porté leurs fruits.

Ford a déclaré que les prix de certaines des versions les moins chères de l’éclairage chuteraient de près de 10 000 $. Les prix de toutes les versions, y compris la version haut de gamme Platinum, chuteront d’au moins 6 000 $ par rapport aux niveaux établis en mars.

La société avait augmenté les prix du Lightning à plusieurs reprises depuis ses débuts en 2021, invoquant des contraintes d’approvisionnement et des prix fortement plus élevés pour les minéraux utilisés dans les batteries du camion électrique. Ford s’est efforcé d’augmenter la production du camion ces derniers mois, avec des mises à niveau d’usine qui devraient tripler sa production et qui devraient être mises en place d’ici l’automne.

L’usine de Dearborn, dans le Michigan, qui fabrique le Lightning sera fermée pendant plusieurs semaines pendant que les mises à niveau de la production sont mises en place, a déclaré Ford lundi.

L’augmentation de la production du Lightning et d’autres véhicules électriques Ford a été une priorité clé pour le PDG Jim Farley cette année. Mais l’effort pour stimuler la production n’a pas été facile. Ford n’a vendu que 4 466 Lightnings au deuxième trimestre après qu’un incendie dans un camion qui vient d’être achevé en février l’a conduit à arrêter la production pendant cinq semaines.

Au moment de ses débuts en 2021, la version la moins chère du Lightning – la version work-truck Pro – était d’environ 40 000 $. Ce prix a été augmenté plusieurs fois, atteignant environ 60 000 $ en mars ; Les réductions de lundi réduisent le prix affiché du camion d’entrée de gamme à environ 50 000 $.

La version la plus chère du Lightning, la version Platinum à gamme étendue, commencera désormais à environ 92 000 $, contre un peu plus de 98 000 $.

Ford devrait publier ses résultats du deuxième trimestre après la clôture des marchés américains le 27 juillet.