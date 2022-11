Baisse de la perte d’exploitation, confirme les prévisions

Constructeur suédois de véhicules électriques L’Etoile polaire a déclaré vendredi que sa perte d’exploitation au troisième trimestre avait diminué par rapport à il y a un an, les revenus ayant plus que doublé, et il a confirmé qu’il prévoyait toujours de livrer 50 000 véhicules en 2022.

Mais la société a averti que la hausse des coûts et les problèmes de chaîne d’approvisionnement continueront de réduire ses marges jusqu’en 2023.

Voici les chiffres clés de Polestar rapport sur les résultats du troisième trimestresa première en tant que société publique suite à sa fusion avec une société d’acquisition ad hoc en juin.

Revenu: 435,4 millions de dollars, contre 212,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2021

435,4 millions de dollars, contre 212,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2021 Perte d’exploitation : 196,4 millions de dollars, contre 292,9 millions de dollars il y a un an

Malgré la perte d’exploitation, Polestar a pu enregistrer un bénéfice net de 299,4 millions de dollars, soit 14 cents par action, grâce à un crédit comptable lié à la réévaluation des futurs versements d’actions. (Parce que le cours de l’action Polestar a chuté depuis son introduction en bourse, elle devra débourser moins que prévu, d’où le crédit.)

Les actions ont augmenté de plus de 16% en début de séance vendredi après le rapport.

“Je voudrais réitérer : Polestar est une véritable entreprise automobile”, a déclaré le PDG Thomas Ingenlath lors de l’appel aux résultats. “Nous mettons des voitures sur la route aujourd’hui et nous réalisons notre plan de croissance ambitieux.”

Le directeur financier Johan Malmqvist a déclaré que la perte d’exploitation plus faible de Polestar a été aidée par ses efforts pour réduire les coûts, en particulier les réductions à court terme des dépenses de publicité et de marketing. D’autre part, les vents contraires du change ont exacerbé la perte, et ceux-ci devraient se poursuivre l’année prochaine.

“Comme nos voitures sont produites en Chine, la majorité de nos coûts sont en renminbi, ce qui s’est renforcé par rapport aux devises européennes, entraînant un coût de vente plus élevé”, a déclaré Malmqvist lors de l’appel aux résultats.

Malmqvist a déclaré que Polestar s’attend toujours à livrer 50 000 véhicules en 2022, générant environ 2,4 milliards de dollars de revenus pour l’année complète, tous deux conformes à ses prévisions antérieures. Ces chiffres impliquent des livraisons d’environ 19 600 véhicules au quatrième trimestre, générant environ 924 millions de dollars de revenus – et ces véhicules sont déjà construits et en transit vers les clients, a-t-il déclaré.

Polestar a terminé le troisième trimestre avec environ 988 millions de dollars en espèces et a depuis obtenu une ligne de crédit de 1,6 milliard de dollars auprès de ses deux principaux propriétaires, Volvo Cars et le constructeur automobile chinois Geely. C’est suffisant pour financer l’entreprise jusqu’en 2023, a déclaré Malmqvist.