“Bain de sang total”: des témoins décrivent une attaque ethnique en Ethiopie

Abdi s’est échappé en se cachant sur un toit, témoin horrifié de l’un des pires massacres en Ethiopie au cours des dernières années. Des centaines de personnes, pour la plupart de l’ethnie Amhara, ont été massacrées dans le village de Tole et ses environs le 18 juin lors de la dernière explosion de violence ethnique dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique.

Plusieurs témoins ont déclaré à l’AP qu’ils découvraient toujours des corps, certains étant placés dans des fosses communes contenant des dizaines de personnes. L’Amhara Association of America a déclaré avoir confirmé la mort de 503 civils. Les autorités éthiopiennes n’ont pas publié de chiffres. Un témoin, Mohammed Kemal, a déclaré avoir vu 430 corps enterrés, et d’autres sont toujours exposés et en décomposition.

“Ils ont tué des nourrissons, des enfants, des femmes et des personnes âgées”, a déclaré Ahmed Kasim, un habitant. L’Amhara Association of America a déclaré que les morts comprenaient un enfant de 100 ans et un bébé d’un mois, et que certaines personnes avaient été tuées dans une mosquée où elles avaient tenté de se cacher.