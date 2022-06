“Bain de sang total”: des témoins décrivent une attaque ethnique en Ethiopie

NAIROBI, Kenya (AP) – Les hommes lourdement armés sont apparus autour du petit village agricole de la région d’Oromia en Éthiopie, effrayant les habitants déjà nerveux après les récents affrontements entre les troupes gouvernementales et les rebelles.

« Les militants nous ont assuré qu’ils ne nous toucheraient pas. Ils ont dit qu’ils ne nous poursuivaient pas », a déclaré un résident Nur Hussein Abdi à l’Associated Press. « Mais en réalité, ils encerclaient tout notre village pour un massacre meurtrier. Ce qui s’est passé le lendemain a été un bain de sang total.

Abdi s’est échappé en se cachant sur un toit, témoin horrifié de l’un des pires massacres en Éthiopie ces dernières années. Des centaines de personnes, pour la plupart de l’ethnie Amhara, ont été massacrées dans le village de Tole et ses environs le 18 juin lors de la dernière explosion de violence ethnique dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique.

Plusieurs témoins ont déclaré à l’AP qu’ils découvraient toujours des corps, certains étant placés dans des fosses communes contenant des dizaines de personnes. L’Amhara Association of America a déclaré avoir confirmé la mort de 503 civils. Les autorités éthiopiennes n’ont pas publié de chiffres. Un témoin, Mohammed Kemal, a déclaré avoir vu 430 corps enterrés, et d’autres sont toujours exposés et en décomposition.

Kemal a supplié le gouvernement éthiopien de déplacer les survivants, affirmant que les hommes armés avaient menacé de revenir.

“Ils ont tué des nourrissons, des enfants, des femmes et des personnes âgées”, a déclaré Ahmed Kasim, un habitant. L’Amhara Association of America a déclaré que les morts comprenaient un enfant de 100 ans et un bébé d’un mois, et que certaines personnes avaient été tuées dans une mosquée où elles avaient tenté de se cacher.

Les habitants et les responsables régionaux d’Oromia ont accusé l’Armée de libération d’Oromo, un groupe armé que le gouvernement éthiopien a déclaré organisation terroriste. Un porte-parole de l’OLA l’a nié, alléguant que les troupes fédérales et la milice régionale avaient attaqué les villageois pour leur soutien perçu à l’OLA alors qu’ils se retiraient d’une offensive de l’OLA.

Encore une fois, les Éthiopiens se demandent pourquoi le gouvernement fédéral n’a pas réussi à les protéger du côté violent des tensions ethniques du pays – et pourquoi les minorités ethniques dans un système fédéral basé sur l’identité sont laissées si vulnérables.

Teddy Afro, la célèbre pop star éthiopienne, a sorti cette semaine deux chansons soulignant la crise qui s’est aggravée au cours des quatre dernières années et dédiant ses chansons aux civils qui ont perdu la vie.

“Ce n’est jamais une option de se taire quand une montagne de mort se présente devant moi”, dit l’un de ses paroles.

Vendredi, des milliers d’étudiants de l’Université de Gondar, dans la région voisine d’Amhara, ont protesté contre les meurtres et demandé justice.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a déclaré que les forces de sécurité avaient lancé une opération militaire contre l’OLA, mais de nombreux Éthiopiens semblent sceptiques après avoir vu le cycle meurtrier se dérouler dans le passé.

Le président de la région d’Oromia, Shimelis Abdisa, a reconnu jeudi qu’il sera difficile d’organiser la sécurité dans chaque endroit, mais a déclaré que l’opération en cours “paralysera la capacité de l’ennemi à se déplacer d’un endroit à l’autre”.

L’ethnie Amhara est le deuxième groupe ethnique d’Éthiopie, mais elle s’est retrouvée attaquée dans certaines régions où elle est minoritaire. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées lors d’attaques dans les régions de Benishangul Gumuz et d’Oromia au cours des trois dernières années seulement.

“Les Amharas ethniques qui vivent en dehors de leur région n’ont pas de représentation légale et politique, ce qui n’apporte aucune protection”, a déclaré Muluken Tesfaw, un militant communautaire qui traque les abus contre les Amhara. “Il y a même eu des discours de responsables gouvernementaux de la région d’Oromia qui cherchent à réduire le nombre de personnes parlant l’amharique.”

“Un récit anti-Amhara se répand depuis plus de 50 ans maintenant”, a déclaré Belete Molla, président du parti d’opposition NaMA. “Les Amhara vivant à Oromia et Benishangul sont donc ciblés.” Il a également accusé certains membres du parti au pouvoir de la région d’Oromia de “travailler pour ou de sympathiser avec l’Armée de libération d’Oromo”.

Les derniers massacres de masse ont déclenché une alarme internationale. La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a exhorté les autorités éthiopiennes à mener des enquêtes «rapides, impartiales et approfondies». Le département d’État américain a appelé les Éthiopiens à « rejeter la violence et rechercher la paix ».

L’Éthiopie continue de lutter contre les tensions ethniques dans plusieurs régions du pays et un conflit meurtrier dans la région du nord du Tigré qui a gravement affecté l’économie autrefois en croissance rapide, mais le Premier ministre est catégorique sur le fait que des jours meilleurs sont à venir.

« Il ne fait aucun doute que l’Éthiopie est sur la voie de la prospérité », a-t-il déclaré lors d’un discours au parlement ce mois-ci.

Mais les Éthiopiens qui ont échappé à la dernière attaque cherchent des réponses.

Nur Hussein a déclaré que lui et d’autres villageois de Tole avaient appelé des responsables à proximité au sujet de l’apparition des hommes armés peu de temps avant l’explosion de la violence. “Leur réponse a été muette. Ils ont dit qu’il n’y avait pas de menaces spécifiques auxquelles répondre. Mais regardez ce qui s’est passé », a-t-il dit. “Si Dieu le veut, nous surmonterons cela, mais c’est une cicatrice qui vivra avec nous pour toujours.”

