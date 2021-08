Bain de sang de Love Island alors que SIX stars sont larguées dans un épisode explosif avec des larmes et des crises de colère après le retour de Casa Amor

C’ÉTAIT un bain de sang à Love Island ce soir alors que SIX stars étaient larguées dans un épisode explosif.

Rempli de larmes et de crises de colère après le retour des garçons à Casa Amor, le spectacle de ce soir n’a pas déçu.

dix Six insulaires ont été largués ce soir Crédit : Rex

C’était une émission dramatique avec des téléspectateurs laissés en larmes alors que le fidèle Teddy retournait à Faye après Casa Amor – et était dévasté de la voir couplée avec Sam.

Et il y avait de la colère quand Liam a retrouvé Millie – malgré sa liaison avec Lillie.

Le Gallois est retourné seul à la villa principale, mais il a BEAUCOUP d’explications à faire après sa semaine à Casa Amor.

Le Sun a révélé que six des débutants désespérés de pénétrer dans la villa n’avaient pas réussi à se tailler une place.

Ici, nous jetons un coup d’œil aux insulaires – trois garçons et trois filles – qui ont raté un poste dans la villa principale après avoir échoué à trouver l’amour.

Lillie Haynes

dix Lillie Haynes espère faire tourner la tête de Jake Cornish à Casa Amor Crédit : ITV

Lillie est une comptable stagiaire, 22 ans, de South Shields, qui a eu une aventure avec Liam.

Mais il a choisi de rester avec Millie.

Clarisse Juliette

dix Clarisse est une fan de Teddy qui l’appelle « grand, confiant et lisse » Crédit : ITV

La propriétaire de la marque, Clarisse, 23 ans, de Londres, l’a essayée avec Teddy Soares mais n’a pas réussi à le convaincre.

Au lieu de cela, il est resté avec Faye – mais elle s’est reconnectée avec Sam après avoir vu une carte postale de Teddy embrassant une autre fille.

Un Teddy émotif, qui est maintenant resté célibataire, a déclaré: « Je suis déçu.

« En fin de compte, j’y suis allé avec mon cœur, donc c’est tout ce que vous pouvez faire. »

Teddy a dormi dans le lit de jour à l’extérieur pendant trois nuits et était couvert de piqûres de moustiques.

Mais Faye, furieux, pensa qu’il avait été infidèle. Elle a demandé: « Avez-vous oublié un baiser? »

« Si un défi vaut plus que mes sentiments… », a-t-elle ajouté.

Teddy a répondu: « Ouais mais tu ne le sais pas n’est-ce pas? »

L’épisode s’est terminé avec Faye fondant en larmes sur l’épaule de Teddy alors qu’elle réalisait son erreur.

Kaila Troie

dix Kaila Troy a pour mission de faire basculer la Casa Crédit : ITV

La fêtarde Kaila est. un DJ international, 28 ans, Dublin, mais elle a fait ses valises après avoir échoué à établir une connexion avec l’un des garçons de Casa Amor..

Jack Barlow

dix Jack Barlow prévoit de garer sa voiture de course sur la pelouse d’Hugo Hammond Crédit : ITV

Le pilote de course et entraîneur Jack, 26 ans, de l’East Sussex a été expulsé.

Medhy Malanda

dix Medhy joue au football américain – et prévoit de marquer avec Kaz Crédit : ITV

Le joueur de football américain Medhy, 24 ans, originaire de Luton (mais à l’origine belge) n’a pas pu y jeter un coup d’œil.

Harry Jeune

dix Confiant, Harry a rejoint l’émission via Tinder – et veut glisser pour Kaz Crédit : ITV

Harry Young, vendeur de voitures, 24 ans, à Glasgow, n’a passé que quatre jours à Casa Amor avant de repartir célibataire.

dix Six insulaires ont été largués Crédit : Érotème

Lundi soir, six nouveaux garçons et six nouvelles filles sont entrés dans deux villas distinctes dans le cadre de la torsion Casa Amor.

Ils ont désespérément essayé d’éloigner les insulaires d’origine de leurs partenaires dans le but d’obtenir une place dans la villa principale – et de rester dans la série.

Mais Casa Amor a pris fin la nuit dernière, avec des fans de Love Island laissés furieux par une falaise dramatique juste au moment où le recouplage le plus tendu de la série a débuté.

Les téléspectateurs n’ont pu voir que le couple d’amitié d’Hugo et Chloé se terminer, les deux stars s’associant à de nouveaux arrivants – Amy et Dale – pour continuer leur voyage dans la série.

Il y a également eu un choc lorsque Toby est revenu de Casa Amor avec Mary à son bras, laissant Abigail dévastée car elle était restée célibataire.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

dix Les bombes de Casa Amor qui n’ont pas réussi à trouver l’amour seront renvoyées chez elles Crédit : Rex