Bain de sang de Love Island alors que jusqu’à SIX candidats partent ce soir après le retour de tous les garçons de Casa Amor

LOVE Island aura un exode massif de stars ce soir, avec jusqu’à SIX concurrents renvoyés chez eux alors que les garçons reviennent de Casa Amor.

Le Sun peut révéler qu’il y aura un vol de retour complet depuis Majorque alors que les célibataires qui n’ont pas réussi à trouver l’amour sont largués.

Érotème

L’île de l’amour de ce soir sera pleine de chocs[/caption]

Érotème

Jusqu’à SIX Islanders seront largués[/caption]

Lundi soir, six nouveaux garçons et six nouvelles filles sont entrés dans deux villas séparées dans le cadre de la torsion Casa Amor.

Ils ont désespérément essayé d’éloigner les insulaires d’origine de leurs partenaires dans le but d’obtenir une place dans la villa principale – et de rester dans la série.

Mais Casa Amor a pris fin la nuit dernière, avec des fans de Love Island laissés furieux par une falaise dramatique juste au moment où le recouplage le plus tendu de la série a débuté.

Les téléspectateurs n’ont pu voir que le couple d’amitié d’Hugo et Chloé prendre fin, les deux stars s’associant à de nouveaux arrivants – Amy et Dale – pour poursuivre leur voyage dans la série.

Il y a également eu un choc lorsque Toby est revenu de Casa Amor avec Mary à son bras, laissant Abigail dévastée car elle était restée célibataire.

Cela confirme au moins l’une des sorties des nouveaux garçons, étant donné que Liberty et Jake auront également snobé les bombes en faveur l’un de l’autre – marquant deux autres départs.

Sans méfiance, Millie est également certaine d’être restée célibataire, mais il semble que Liam pourrait revenir avec la nouvelle fille Lillie après avoir joué dans la deuxième villa.

Ailleurs, Tyler semble avoir snobé Kaz pour Clarisse, et Kaz s’est rapproché de Matthew en réponse.

Faye a été vue en train de partager un lit avec Sam après avoir été convaincue que Teddy – qui est resté fidèle à son partenaire – avait triché.

Ce qui signifie que ce sera probablement des rideaux pour les espoirs malchanceux de Casa Amor Kaila, Salma, Jack, Medhy et Harry – mais l’un des insulaires d’origine peut lancer une courbe et choisir de rester fidèle malgré sa proximité avec quelqu’un d’autre.

Rex

Les bombes de Casa Amor qui n’ont pas réussi à trouver l’amour seront renvoyées chez elles[/caption]

Rex

Les nouvelles filles ont eu beaucoup plus de chance que les nouveaux garçons[/caption]