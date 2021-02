Bain de sang dans les prisons équatoriennes alors que les gangs de drogue se battent pour le contrôle

QUITO, Équateur – Plus de 60 détenus ont été tués mardi dans les pires émeutes dans les prisons de l’histoire de l’Équateur, alors que des gangs rivaux se battaient pour le contrôle du trafic de drogue croissant dans le pays.

La violence a éclaté dans une série de mutineries coordonnées mardi matin dans trois grandes prisons du pays, selon la police. Ce n’est que dans l’après-midi que les autorités ont repris le contrôle.

Des vidéos enregistrées par des détenus et partagées sur les réseaux sociaux ont montré des cadavres décapités et des bras et des jambes mutilés, choquant une nation peu habituée au massacre. L’imagerie horrible a montré à quel point l’Équateur est tombé dans la spirale violente du crime organisé de la drogue.

«Ce genre de chose était impensable dans notre pays», a déclaré Ricardo Camacho, qui dirigeait autrefois le système carcéral équatorien, dans une interview. «C’est une tragédie, un vrai choc.»