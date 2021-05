Bain 20-24 Vente

Curtis Langdon sur l’accusation de vente

Sale Sharks est resté sur la bonne voie pour une place de play-off Gallagher Premiership après avoir battu Bath 24-20 au Recreation Ground.

L’équipe d’Alex Sanderson s’est classée deuxième du tableau et six points sur les trois derniers matchs de la ligue devraient suffire à garantir une place parmi les quatre premiers.

Bath, cependant, a glissé à une sixième défaite à domicile en Premiership, record du club, cette saison, alors que Sale remportait sa première victoire à l’extérieur dans le match depuis 2014.

Les Sharks ont de nouveau vu une surface indisciplinée alors que trois cartons jaunes de deuxième mi-temps en faisaient 21 pour eux en Premiership cette saison.

Mais le capitaine de Bath, Charlie Ewels, a reçu un carton jaune pendant les dernières minutes, et Sale a bondi pour sceller un triomphe en points bonus.

Les essais de première mi-temps de l’écluse JP du Preez, de l’ailier Byron McGuigan et de l’arrière Simon Hammersley ont aidé Sale à égaler une première mi-temps de grande classe, et c’est l’essai à la 77e minute du talonneur de remplacement Curtis Langdon qui les a menés à la maison.

Josh Bayliss de Bath Rugby célèbre son but

Le demi-mouche AJ MacGinty a lancé deux conversions – il a également raté trois tirs au but – tandis que son homologue Rhys Priestland a décroché quatre sur quatre, inscrivant deux pénalités et deux conversions.

Le centre Cameron Redpath et le flanker Josh Bayliss ont touché le terrain pour l’équipe locale, la pénalité de Priestland en deuxième mi-temps n’étant pas suffisante ce soir-là alors que Bath continue de se battre pour la qualification pour la Heineken Champions Cup.

Bath, désireux de rebondir après une défaite à domicile contre le leader de la Premiership Bristol la dernière fois, a pris un départ impressionnant.

L’arrière des Lions britanniques et irlandais Anthony Watson a effectué une puissante course de fond, puis l’arrière arrière Tom de Glanville a bondi et a envoyé Redpath pour un essai, ce qui a été autorisé malgré la passe de De Glanville qui semblait être en avant.

Priestland a converti, mais Sale a égalisé quatre minutes plus tard après une superbe maniabilité au rythme des arrières et des attaquants s’est terminée par un Du Preez non marqué au sol, avant que MacGinty ajoute les extras.

MacGinty a raté une chance de pénalité qui aurait mis Sale en avant, et Bath a frappé à nouveau pour terminer un quart d’ouverture divertissant devant.

Faf de Klerk cherche à se décharger pour la vente

Le centre Max Clark a prouvé le catalyseur de l’attaque, repoussant la faible défense de Sale, puis fournissant une passe à une main que Bayliss a recueillie avant de sprinter sans faute et de toucher le sol.

La conversion de Priestland a rouvert un avantage de sept points, mais Bath a subi un coup de blessure à l’approche de la mi-temps lorsque Du Toit a été emporté, ce qui signifie un début en Premiership pour Tom Doughty.

Sale semblait en avoir fait assez pour un deuxième essai quatre minutes avant la pause, mais le n ° 8 Jean-Luc du Preez a frappé en franchissant la ligne de Bath.

Ils ont frappé dès leur prochaine attaque, cependant, lorsque Bath a manqué de chiffres défensifs et McGuigan a appliqué une finition simple, seulement pour que MacGinty rate un deuxième coup de pied consécutif au but.

Et Sale a ensuite égalisé après le superbe travail du flanker Cobus Wiese, dont la passe a trouvé Hammersley, l’essai étant accordé après des vérifications répétées initialement pour une passe avant, puis si l’arrière latéral avait le pied en contact ou non, et enfin, si il avait proprement ancré la balle.

MacGinty a de nouveau échoué à remporter la conversion, et une première moitié de cinq essais s’est terminée au niveau 17-17.

Bath a frappé le premier en deuxième période, Priestland amorçant une pénalité à la 55e minute – sa quatrième frappe réussie qui a souligné l’inexactitude de MacGinty sur le tee.

Wiese a ensuite été condamné pour une infraction technique, et le demi de mêlée de remplacement Raphael Quirke l’a rapidement suivi alors que les visiteurs étaient réduits à 13 hommes pour un sort de huit minutes.

Mais Sale a résisté à cette tempête particulière, empêchant Bath d’entrer, avant qu’Ewels ne soit condamné à cinq minutes du temps et que l’essai converti de Langdon ait remporté une victoire spectaculaire, malgré le jaune de McGuigan.