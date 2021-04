Eric Bailly est prêt à rejeter un nouveau contrat à Manchester United et à chercher un transfert estival au milieu des inquiétudes concernant le manque d’opportunités sous le manager Ole Gunnar Solskjaer, ont déclaré des sources à ESPN.

Le défenseur ivoirien, qui était la première signature de l’ancien manager de United Jose Mourinho à Old Trafford avec un transfert de 30 millions de livres sterling de Villarreal en juin 2016, est en pourparlers sur un nouvel accord pour remplacer son contrat, qui expire à la fin de la saison prochaine. .

Mais des sources ont déclaré à ESPN que le joueur de 27 ans était de plus en plus frustré d’être négligé par Solskjaer, qui favorise l’international suédois Victor Lindelof en tant que partenaire défensif du capitaine du club Harry Maguire dans la moitié centrale.

Bailly n’a fait que 100 apparitions dans toutes les compétitions pour United depuis son arrivée il y a cinq ans, le temps de l’ancien défenseur de l’Espanyol au club étant perturbé par une série de longues mises à pied pour blessure.

Il est apparu dans seulement 15 des 50 matchs de United jusqu’à présent cette saison et Bailly n’a pas été disponible pour les trois derniers matchs du club après avoir été testé positif au COVID-19 alors qu’il était en service international le mois dernier.

Des sources ont déclaré que Bailly pourrait revenir en lice à temps pour le match retour du quart de finale de la Ligue Europa jeudi contre Grenade à Old Trafford, mais après avoir échoué à convaincre Solskjaer qu’il devrait être le partenaire régulier de Maguire, il hésite à s’engager dans un contrat plus long chez United. et affronter plus de temps sur le banc des remplaçants la saison prochaine.

United risquerait de perdre Bailly en tant qu’agent libre l’été prochain s’il reste au club sans prolonger son contrat et, avec l’intérêt des clubs espagnols et italiens, une décision devrait convenir aux deux parties à la fin de cette saison.