Bâillonner les opposants n’est pas une unité, a déclaré à RT un journaliste conservateur qui a été poussé et frotté avec une couche sale au rallye BLM

Quelques jours après l’émeute de Capitol Hill, un journaliste conservateur a été agressé et harcelé lors d’un rassemblement BLM à New York. Son calvaire montre comment les gens partageant leurs convictions politiques dans l’Amérique d’aujourd’hui risquent des dommages physiques, a-t-elle déclaré à RT.

Tara Anne Szczepanski, 33 ans, est une commentatrice politique américano-polonaise et une journaliste indépendante. Le 10 janvier, elle a assisté à une petite manifestation au Madison Square Park où des militants de Black Lives Matter (BLM) l’ont abordée après avoir commencé à les filmer.

«La foule s’est retournée contre moi après avoir reconnu que j’étais un partisan de Trump», dit-elle à RT. «Avec la haine qui sévit actuellement en Amérique, je me sentais très inquiet pour moi-même.»

Selon Szczepanski et des images de l’incident, plusieurs personnes couvraient le rassemblement BLM, mais les manifestants ne voulaient pas être filmés et ont exigé que les caméras soient éteintes. Après qu’elle et d’autres aient refusé, elle a été mise à l’oeuf et bousculée, tandis qu’un activiste tentait de frotter une couche de bébé souillée sur son visage, selon des images publiées par le NYPD. Szczepanski a échappé à la foule en colère.

Une situation déjà tendue s’est encore aggravée, après avoir été identifiée par un manifestant. Plusieurs d’entre eux l’ont poursuivie, lui jetant un fil idiot et l’appelant une «F ***** g Nazi», une insulte qui, selon elle, était particulièrement blessante en raison de son ascendance polonaise.

Attaqué à un #BLM #Antifa #NyC rallye, un œuf écrasé dans ma tête, frappé avec un parapluie, craché dessus, frappé avec une planche à roulettes alors que la foule dit ne la protège pas, elle est pour Trump. pic.twitter.com/hpSTdIaZt2 – Fraternité polonaise américaine (@PoAmBrotherhood) 10 janvier 2021

La police a par la suite identifié et arrêté deux suspects présumés impliqués dans l’agression, qui étaient tous deux au début de la vingtaine.

Les cas de partisans pro-Trump harcelant et agressant des journalistes couvrant leur événement ont été largement couverts par les médias grand public américains et imputés à l’ancien président. «Rhétorique incendiaire» contre la presse. Lorsqu’un comportement similaire est montré de l’autre côté, comme ce fut le cas avec Szczepanski, l’intérêt de la presse semble être beaucoup moins profond.

Szczepanski dit que les journalistes conservateurs comme elle ne bénéficient pas de la même protection que les gens de gauche, y compris des médias grand public qui sont « Épousant plus d’idéologie de gauche et de voix libérales. »

J’ai le sentiment qu’être des médias conservateurs est maintenant très menaçant physiquement pour les journalistes.

Comme beaucoup d’autres dans son camp politique, Szczepanski voit un parti pris pro-gauche dans le paysage médiatique américain, qui s’est récemment manifesté par des actes ouverts de censure, comme la déplatformance des orateurs conservateurs par la Big Tech. Et les divisions s’aggravent, contrairement au message central d’unité nationale émanant de l’administration Joe Biden.

«Pour qu’une paix véritable se produise, il faut que les gens aient un discours civil. Ce n’est pas la vraie paix quand les voix de l’autre côté sont coupées ». dit-elle à RT. «Cela peut donner une façade d’unité ou de paix, mais c’est au détriment de 75 millions d’Américains qui ont voté et soutiennent Donald Trump.

La polarisation politique aux États-Unis a atteint de nouveaux sommets après l’émeute du 6 janvier à Washington, DC, lorsque des manifestants pro-Trump ont fait irruption dans le complexe du Capitole dans une dernière tentative pour empêcher la présidence de Biden. La Chambre a destitué Trump pour la deuxième fois de son mandat pour avoir prétendument incité à l’attaque, mais le Sénat a refusé de le condamner, avec seulement sept républicains rompant avec la ligne du parti.

