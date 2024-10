Bailey Zimmerman ne serait pas là où il est aujourd’hui sans persévérance.

Et tandis que son étoile continue de monter, le candidat du CMA pour le meilleur nouvel artiste veut inspirer l’espoir aux auditeurs avec sa nouvelle chanson « Holding On ».

« J’espère vraiment que cela aidera les gens à traverser quelque chose », a déclaré Zimmerman en exclusivité à PEOPLE. « Je fais cela pour entrer en contact avec les gens et leur montrer qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent tout surmonter. »

Alors que le quintuple succès de Zimmerman, « Rock and a Hard Place », a nécessité « des mois et des mois de production », le chanteur a terminé l’enregistrement de « Holding On ». — écrit par son ami Blake Whiten et le producteur Austin Shawn – en quelques jours seulement.

« Nous étions sur le point de sortir une chanson différente, et puis j’ai entendu [‘Holding On’] le week-end précédent », dit-il. « Je me disais : ‘Non, nous ne faisons rien de tout ça.’ C’est la chanson.' »

Couverture du single ‘Holding On’ de Bailey Zimmerman.

Warner Music Nashville / Elektra Records



Il lui a fallu des années de travail pour en arriver là.

Dès sa sortie du lycée, Zimmerman a construit des gazoducs et publié des vidéos sur «camion.» Lui et son frère ont commencé à construire des camions ensemble avec l’intention d’ouvrir un magasin, mais quand il s’est ennuyé d’attendre des pièces pour son premier camion, il s’est enregistré en train de chanter « Stay » de Black Stone Cherry.

En 2020, il a posté un TikTok d’une chanson qu’il a écrite avec son ami Gavin Lucas, et c’est parti viral. Il a quitté son emploi le lendemain pour se lancer dans la musique.

Depuis lors, Zimmerman a sorti le plus gros premier album country en streaming au moment de sa sortie, a eu plusieurs singles platine et a vendu une tournée à guichets fermés.

« L’intérêt de « Holding On » est que vous n’y arriverez jamais si vous arrêtez », a-t-il déclaré. « Cela peut prendre quelques échecs… mais une fois, vous n’y parviendrez pas et cela va beaucoup changer. »

Zimmerman est également nominé pour le meilleur nouvel artiste aux CMA Awards, un honneur qui, selon lui, l’a laissé « sans voix ».

« J’avais tellement peur d’arriver à Nashville parce que je venais tout juste de commencer à chanter, et je sais à quel point les gens travaillent dur et combien de temps ils travaillent pour arriver là où je suis arrivé », a-t-il déclaré. « Avoir la musique country autour de moi… Que je gagne ou non, peu importe, mais simplement être là et être reconnu, pouvoir passer du temps avec des gars que j’ai admirés toute ma vie, écoutés toute ma vie, on ne peut pas faire mieux que ça.

Bailey Zimmerman aux People’s Choice Country Awards.

Banque de photos Tibrina Hobson/NBC/NBCU via Getty



Le chanteur dit que sa motivation musicale est de raconter ses histoires et qu’il trouve du réconfort dans ses chansons aux côtés de ses auditeurs.

« À 18 ans, je portais tout ce poids et tout ça, et maintenant j’ai l’impression de me réveiller tous les jours et de tout expulser de ma poitrine dans mes chansons », dit-il. « J’ai l’impression que c’est ce que cela fait aussi pour les autres, c’est que cela permet de perdre un peu de poids lorsque vous pouvez crier les mots que vous ressentez. »

Zimmerman devrait se produire à Concert pour la Carolineun concert-bénéfice dirigé par Luke Combs et Eric Church pour soutenir les secours suite à l’ouragan Helene dans la région de Caroline et dans le sud-est, le 26 octobre.

« C’est un peu le plan n°1. Aller jouer à ça, gagner beaucoup d’argent, en donner… et aussi rassembler les gens », dit-il. « La musique a toujours rapproché les gens et guéri les gens. »

Les plans actuels de Zimmerman incluent également l’entraînement de son nouveau chiot, Tartepour pouvoir faire de futures tournées avec lui et son autre chien, Marley.

Bailey Zimmerman et son chiot, Pie.

Bailey Zimmerman/Instagram



Après avoir amené Pie à un salon de camions, Zimmerman s’est rendu compte qu’elle avait le parvovirus et l’a emmenée chez le vétérinaire tout en appelant les autres nouveaux propriétaires pour sauver les autres chiens.

Heureusement, il a attrapé le virus à temps pour sauver Pie, qui doit son nom à l’amour de Marley pour les friandises sucrées. Maintenant en bonne santé, « La tarte est [hopefully] venir sur la route avec nous », dit-il.