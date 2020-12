CHAPEL HILL, Caroline du Nord: Janelle Bailey a marqué 25 points et la Caroline du Nord s’est enfuie du numéro 18 de Syracuse 92-68 jeudi soir.

Petra Holesinska a ajouté 21 points pour les Tar Heels (6-2, 1-2 Atlantic Coast Conference), qui ont perdu leurs deux premiers matchs de championnat sur la route par un total de sept points. Deja Kelly a marqué 22 points et a récolté huit passes.

Emily Engstler a marqué 18 points et attrapé 10 rebonds, et Kamilla Cardoso a ajouté 11 points et 13 tableaux, son premier double-double, pour l’Orange (4-1, 1-1). Kiara Fisher a également récolté 11 points, un sommet en carrière alors que le banc de Syracuse a joué de longues minutes.

La Caroline du Nord a battu Syracuse 21-9 en première période et 24-15 en troisième pour contrôler le match.

Bailey a marqué les six premiers points du match alors que les Tar Heels menaient 9-0. Quand Alyssa Ustby a frappé son deuxième tiers, l’avance était de 12 et Syracuse n’a jamais été à un seul chiffre le reste du chemin.

L’Orange est allé 3 sur 18 sur le terrain (17%) au premier quart et n’a jamais vraiment trouvé sa touche de tir. Ils ont terminé 9 des 36 à 3 points (25%) et ont terminé le jeu en tirant 29%.

Pour la première fois cette saison, le banc de la Caroline du Nord a été devancé, 35-26. Syracuse n’accordait que 52 points jusqu’à présent cette saison, mais les Tar Heels ont dépassé les 90 points pour la cinquième fois.

