Bailey répond aux critiques concernant sa remarque opposant les morts de l’Holocauste à l’avortement – ​​Shaw Local

Au milieu des critiques croissantes, le candidat républicain au poste de gouverneur, le sénateur Darren Bailey, s’est efforcé mardi d’expliquer un commentaire passé selon lequel l’Holocauste “ne se compare même pas” à l’avortement.

En 2017, lors d’une campagne pour la représentation de l’État, le législateur Xenia a fait part de son opposition au financement public des avortements.

“Je crois que l’avortement est l’une des plus grandes atrocités de notre époque, et je crois que c’est probablement l’une des plus grandes atrocités pour toujours”, a déclaré Bailey dans un Facebook Publier.

“La tentative d’extermination des Juifs de la Seconde Guerre mondiale ne se compare même pas à l’ombre de la vie qui a été perdue avec l’avortement depuis sa légalisation.”

Le gouverneur démocrate JB Pritkzer, qui est juif et défenseur du droit à l’avortement, utilise la vidéo dans une publicité de campagne.

« Confondre l’autonomie corporelle d’une femme avec le meurtre de masse systématique du peuple juif est antisémite et disqualifiant », a déclaré la porte-parole de la campagne de Pritkzer, Eliza Glezer, dans un communiqué.

“L’affirmation dégoûtante de Darren Bailey selon laquelle une femme qui détermine son propre avenir reproductif est pire que le génocide nazi de 6 millions de Juifs est offensante pour les Illinois du monde entier.”

L’Anti-Defamation League Midwest a déclaré dans un tweet que “l’Holocauste et l’avortement ne sont pas la même chose. Ces types de commentaires n’ont pas leur place dans le discours public. Ils sont profondément offensants et rendent un très mauvais service aux millions de Juifs et autres victimes innocentes tuées par les nazis. »

Bailey s’oppose à l’avortement, y compris en cas de viol ou d’inceste.

Il a déclaré mardi dans un communiqué que « l’Holocauste est une tragédie humaine sans parallèle. Je n’essayais en aucun cas de minimiser les atrocités de l’Holocauste et sa tache sur l’histoire. Je voulais souligner la tragédie de la perte de millions de bébés.

“Je soutiens et j’ai rencontré de nombreuses personnes de la communauté juive de l’Illinois et j’ai hâte de continuer à travailler avec elles pour faire de l’Illinois un endroit plus sûr et plus abordable pour tous.”

Le sénateur a été censuré le mois dernier pour des propos tenus lors de la fusillade du 4 juillet qui a tué sept personnes à Highland Park.

Bailey a dit aux supporters de Skokie de « prendre un moment et prier pour les familles. … Prions pour que la justice prévale. Et passons à autre chose et célébrons l’indépendance de cette nation. Il s’est ensuite excusé.

Les commentaires de Bailey sur l’avortement ont été rapportés pour la première fois lundi par The Forward, un site d’information juif.

