Bailey Peacock-Farrell devra peut-être quitter Burnley pour garder la place de NI – Ian Baraclough

L’entraîneur nord-irlandais Ian Baraclough a laissé entendre que le gardien Bailey Peacock-Farrell devra peut-être quitter Burnley en janvier pour être sûr de conserver sa place dans l’équipe nationale.

Bien que les buteurs tardifs Josh Magennis et Gavin Whyte aient fait la une des journaux, Peacock-Farrell était sans doute l’homme du match de l’Irlande du Nord lors de la victoire vitale 2-1 de samedi contre le Kosovo, effectuant des arrêts cruciaux pour garder son équipe dans le match.

Il s’est levé intelligemment pour refuser à Vedat Muriqi son deuxième match de la soirée avec l’Irlande du Nord menée 1-0, puis s’est levé pour empêcher Zymer Bytyqi de remettre le Kosovo en tête après l’égalisation de Whyte.

Le joueur de 25 ans est le numéro un d’Irlande du Nord depuis que Michael O’Neill lui a fait ses débuts en 2018 et ne les a pas laissé tomber en 34 apparitions à ce jour, mais il est entré dans cette fenêtre internationale avec sa place en question comme le seul le gardien de but n’obtient pas de temps de jeu régulier au niveau du club.

Conor Hazard a rejoint le club finlandais HJK en prêt du Celtic, tandis que Luke Southwood est à Cheltenham en prêt de Reading. Peacock-Farrell a passé la saison dernière avec Sheffield Wednesday mais est maintenant de retour à Burnley et joue le rôle de remplaçant pour Aro Muric – l’homme qui était dans le but pour le Kosovo à Windsor Park.

“Nous en avons parlé”, a déclaré Baraclough après avoir salué la performance de Peacock-Farrell.

“J’ai parlé à Conor Hazard et à Luke Southwood. Bailey était le seul à ne pas jouer. Il sait qu’il a de la concurrence, donc évidemment il se maintient en forme. Si la prochaine fenêtre (internationale) est mars, il a six mois pour entrer dans l’équipe ou en janvier, passer à autre chose.

Peacock-Farrell a déclaré dans le programme de la journée d’Irlande du Nord qu’il avait reçu des offres cet été, mais que le nouveau manager de Burnley, Vincent Kompany, lui avait dit qu’il était recherché à Turf Moor.

“Je n’ai pas joué autant de matchs que je l’aurais souhaité jusqu’à présent, mais je sens que je peux bâtir sur une très bonne saison et je suis dans une position positive”, a-t-il déclaré.

“Il y avait quelques clubs ici et là intéressés à me prêter, mais après des discussions avec Burnley, il était clair que j’allais rester là-bas cette saison.

“Avec le changement de manager et ce genre de choses, c’était un peu en l’air et avec beaucoup de joueurs qui allaient et venaient, ils voulaient que je reste et s’ils le veulent, c’est ce qui se passe et je suis heureux de faire ça et me battre pour ma place.

La victoire de samedi a finalement mis fin à la longue course sans victoire de l’Irlande du Nord dans la Ligue des Nations alors qu’ils ont récolté trois points pour la première fois en 15 tentatives – bien que la victoire surprise de Chypre sur le leader du groupe, la Grèce plus tard dans la journée, ait signifié la bataille pour éviter la relégation en Ligue D. continue.

La victoire a atténué la pression qui s’était accumulée sur Baraclough, qui espère que le résultat pourra être un tournant.

“Chaque victoire signifie quelque chose, mais une victoire en Ligue des Nations, la première que nous ayons remportée, j’en suis vraiment content”, a-t-il déclaré. « Cela nous donne une plate-forme sur laquelle nous appuyer. Nous savons que nous ne sommes pas l’article fini, mais nous continuons à construire, en essayant de faire venir de jeunes joueurs…

“Ces joueurs créent une équipe, une équipe compétitive et nous devons continuer à construire là-dessus.”