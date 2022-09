En expliquant pourquoi il s’oppose à la loi SAFE-T, le candidat du GOP au poste de gouverneur de l’Illinois, Darren Bailey, a paraphrasé un verset de la Bible – Ecclésiaste 8:11.

“Lorsque les criminels ne sont pas punis rapidement, ils ont le sentiment qu’ils peuvent continuer à commettre des crimes”, a déclaré Bailey, conférencier invité lors du rassemblement Hommage aux premiers intervenants du 11 septembre au parc des expositions du comté de Kane à St. Charles. L’événement était organisé par le Parti républicain du comté de Kane.

Bailey a exprimé ses inquiétudes quant au fait que les criminels violents seront en liberté à la suite de la loi SAFE-T, qui éliminera le système de cautionnement en espèces de l’État le 1er janvier 2023. Il a déclaré que s’il est élu en novembre, il travaillera pour abroger la législation.

Les partisans affirment que la législation contribuera à garantir que personne ne soit incarcéré simplement parce qu’il ne peut pas se permettre une caution. En s’adressant aux centaines de personnes qui ont assisté au rassemblement, Bailey a également parlé de personnes à l’échelle nationale mécontentes de la direction du pays.

“Je pense qu’il y a beaucoup de gémissements, pas seulement ici dans l’Illinois, mais dans tout le pays”, a déclaré Bailey. “Et nous avons l’obligation morale de réparer cela, mes amis, et de sauver cette république constitutionnelle.”

Autant dire que Bailey est convaincu d’une victoire en novembre.

“Nous n’allons pas seulement gagner, nous allons gagner gros”, a-t-il déclaré à la foule.

Était également présent au rassemblement le candidat du procureur général républicain Thomas DeVore, un avocat qui a contesté l’autorité du décret exécutif du gouverneur démocrate JB Pritzker pendant la pandémie de COVID-19.

Mais dans une interview avec le Kane County Chronicle, Devore a déclaré que les mandats n’étaient pas la principale raison pour laquelle il avait décidé de se présenter au poste de procureur général.

“Les mandats ne sont qu’un petit exemple de la façon dont nous nous retrouvons maintenant en tant que personnes se concentrant beaucoup trop sur la branche exécutive du gouvernement pour contrôler nos vies par rapport à ce qui se fait dans la législature, où cela est vraiment destiné à se produire”, a-t-il déclaré. . “Je ne parle même pas du gouverneur JB Pritzker, vous pouvez le laisser de côté, vous pouvez mettre [Florida Gov. Ron] DeSantis à sa place. Cela n’a pas d’importance. C’est cette dépendance excessive de notre peuple vis-à-vis du pouvoir exécutif. Pour moi, c’est dangereux.

Plus tôt cette année, un juge du sud de l’État a rendu une ordonnance d’interdiction temporaire sur le mandat de masque à l’échelle de l’État de Pritzker dans les bâtiments scolaires. L’ordonnance du juge découle d’une action en justice consolidée déposée par DeVore au nom de parents d’élèves et affectant plus de 100 districts scolaires de l’Illinois.

La Cour suprême de l’Illinois a ensuite rejeté l’appel de Pritzker concernant son mandat de masque scolaire. DeVore a déclaré qu’il essayait de s’assurer que la législature “est vraiment la voix la plus forte de notre gouvernement”.

Il a dit qu’il voulait faire partie de l’événement de dimanche afin d’entamer une conversation.

“Chaque fois que vous pouvez rassembler 200 personnes ou plus dans une pièce pour essayer de leur parler des problèmes de notre État et de ce qu’ils peuvent faire pour essayer d’aider à améliorer l’État, politique ou autre, je suis toujours à la recherche de ces occasions d’essayer d’aider à motiver les gens à s’impliquer dans le gouvernement », a-t-il déclaré. “Alors c’est pourquoi je suis ici.”