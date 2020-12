KNOXVILLE, Tennessee: Victor Bailey a marqué 18 points et le n ° 8 du Tennessee a battu les 102-66 de Saint Joseph sans victoire lundi soir.

Bailey était l’un des six joueurs qui ont marqué à deux chiffres pour les volontaires (5-0). Santiago Vescovi a récolté 16 points, sept rebonds et cinq passes, tandis qu’Yves Pons a ajouté 13 points et neuf rebonds. Keon Johnson avait 12 points, et John Fulkerson et Jaden Springer en ont chacun marqué 10.

Ryan Daly a dominé les Hawks (0-5) avec 13 points. Dahmir Bishop a marqué 12, tandis que Taylor Funk et Rahmir Moore en ont ajouté 10 chacun.

Le Tennessee, qui a limité ses quatre premiers adversaires à 33% de tir, a tenu Saint Joseph à 40%.

Bailey avait 13 points à la mi-temps alors que le Tennessee menait 56-33 à la pause.

Jack Forrest a rythmé les Hawks avec neuf points dans les 20 premières minutes. Daly et Funk ont ​​chacun marqué huit.

Les Vols ont pris une avance de 20-4 dans le premier 6:22. Saint Joseph a tiré 1 sur 7 et a commis quatre revirements pendant cette période.

GRANDE IMAGE

Saint Joseph’s: Lorsque les Hawks entreront enfin dans leur saison de la Conférence Atlantic 10, ils sauront qu’ils ont déjà été testés. Les défaites contre Auburn, Kansas, Drexel, Villanova et Tennessee ont fourni une force de calendrier que peu de membres de l’A10 pourraient égaler.

Tennessee: la sélection de Springer en tant que recrue de la semaine à la SEC aide à valider le mouvement de jeunesse des Vols. Lui et Johnson, également de première année, ont déjà joué un rôle important.

SUIVANT

Saint Joseph: après une pause de 20 jours de fin novembre à mi-décembre causée par COVID-19[feminine problèmes, les Hawks ont ajouté le voyage au Tennessee comme dernière mise au point avant leur premier match de l’Atlantique le 30 décembre à domicile contre VCU.

Tennessee: Lorsque les Volontaires affronteront l’USC Upstate à domicile mercredi, ce sera leur quatrième match en huit jours en vue du début du match de la SEC le 30 décembre au Missouri.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25