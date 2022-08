Bailey et Pritzker s’affrontent dans un forum sur l’agriculture avec des accusations de mensonges – Shaw Local

LEXINGTON – – Les candidats au poste de gouverneur de l’Illinois ont été interrogés mercredi sur leurs politiques liées à l’agriculture dans une dépendance d’une ferme du comté de McLean.

Le message du gouverneur JB Pritzker en était un d’optimisme, se présentant comme le «chef de la commercialisation» de l’État. Son challenger, le sénateur d’État Darren Bailey, un républicain de Xenia, a déclaré à la salle pleine d’agriculteurs que l’Illinois était dans une “situation désastreuse” qui avait besoin du “cran d’un agriculteur” pour y remédier.

Le gouverneur JB Pritzker parle lors d’une table ronde législative mercredi dans une ferme du comté de McLean près de Lexington. L’événement a été animé par le président de l’Illinois Farm Bureau, Richard Guebert Jr. (à droite). (Capitol News Illinois photo par Jerry Nowicki) (Jerry Nowicki)

La table ronde législative sur l’agriculture de l’Illinois – organisée par une coalition de plus de 100 acteurs agricoles de l’État – s’est tenue à Schuler Farms dans la campagne de Lexington. L’événement a été animé par le président de l’Illinois Farm Bureau, Richard Guebert Jr.

Pritzker a souligné le projet de loi sur les infrastructures de grande envergure de son administration, a défendu sa signature sur un projet de loi de décarbonation massive et a souligné les progrès vers la stabilité budgétaire que l’État a constatés au cours de son mandat.

Bailey, quant à lui, a cherché à discréditer les progrès fiscaux de l’État, a rejeté la facture énergétique comme une collection de «signaux de vertu» et a déclaré que l’Illinois commençait à ressembler à Bagdad.

Le dernier commentaire faisait référence à la loi sur le climat et l’emploi équitable, signée par Pritzker l’année dernière, qui vise à mettre 1 million de véhicules électriques sur les routes nationales d’ici 2030 et à mettre hors ligne les générateurs d’énergie émettant du carbone dans l’État d’ici 2045.

La loi vise à accomplir cela par des subventions massives des contribuables pour les énergies renouvelables et nucléaires et la fermeture forcée des centrales à combustibles fossiles au cours des deux prochaines décennies.

Bailey a déclaré que la loi a conduit à une menace de baisses de tension dans les régions du sud de l’Illinois qui font partie de l’organisation de transmission régionale MISO qui achète de la capacité énergétique pour 15 États. Les représentants du MISO, cependant, ont témoigné lors d’une audience du comité plus tôt cette année que la retraite anticipée des centrales à combustibles fossiles hors de l’État, et non l’adoption du CEJA, a entraîné une hausse des prix de l’énergie dans l’État et des avertissements de baisses de tension potentielles.

« Les politiques énergétiques de JB Pritzker sont un peu plus que des signaux de vertu irréalisables et ne peuvent pas réussir avec la rapidité de ses promesses », a-t-il déclaré. “Nous voulons tous un plan clair, mais JB a parié la ferme, il a parié nos fermes, et il a jeté des yeux de serpent à chaque fois.”

Pritzker a pointé du doigt la hausse des prix de l’énergie dans le sud de l’État chez MISO.

“MISO est tombé au travail”, a-t-il déclaré. « C’est pourquoi l’Illinois a dû accélérer le rythme de l’énergie solaire et éolienne et s’assurer que nous produisons plus d’énergie, pas moins. C’est ce que fait la loi sur le climat et l’emploi équitable. Cela nous aide à produire plus d’énergie.

C’est également en relation avec la facture énergétique que Pritzker a accusé Bailey d’avoir menti aux membres du forum sur l’une des dispositions du projet de loi que l’Illinois Farm Bureau avait vivement contestée.

Le point de discorde concernait le domaine éminent, un processus qui permet aux gouvernements d’acquérir une propriété privée tout en donnant au propriétaire peu de pouvoir autre que celui de négocier un prix.

Alors que le projet de loi sur le climat a finalement été dépouillé des dispositions qui auraient donné aux comtés le pouvoir d’invoquer un domaine éminent pour les projets éoliens et solaires, le projet de loi final comprenait une disposition permettant à une ligne de transmission privée d’invoquer l’autorité dans sept comtés.

Les législateurs démocrates de l’époque disaient que le langage, inclus à la page 673 de la loi d’intérêt public, s’applique au Grain Belt Express, une ligne de transmission détenue par la société privée Invenergy. Le libellé du projet de loi stipule qu’un projet de l’ampleur de Grain Belt “sera considéré” comme une ligne à usage public, donnant à l’entreprise la possibilité d’invoquer un domaine éminent si nécessaire.

Les comtés nommés dans le projet de loi sont Pike, Scott, Greene, Macoupin, Montgomery, Christian, Shelby, Cumberland et Clark.

Bien que Bailey ait déclaré qu’il pensait que le projet de loi obligeait le charbon et le gaz naturel à se déconnecter trop tôt, la disposition sur le domaine éminent était suffisante pour qu’il vote contre.

Pritzker, dans sa discussion sur le forum, a affirmé à tort que toute langue de domaine éminente avait été supprimée du projet de loi. Interrogé par un journaliste après le forum sur la disposition Grain Belt Express, Pritzker a déclaré qu’il “parlait de domaine éminent au sens large”.

“Ce que j’ai entendu était un domaine éminent, et cela a vraiment été retiré du CEJA au tout dernier jour”, a-t-il déclaré.

Invenergy, quant à lui, a tenu des mairies et a déclaré que le domaine éminent serait un dernier recours, la grande majorité de leurs interactions avec les propriétaires se terminant à l’amiable.

Alors que la facture énergétique était un sujet de conversation majeur, les candidats ont également abordé un certain nombre d’autres questions, des subventions à l’agriculture à la disponibilité du haut débit dans les zones rurales en passant par les infrastructures.

Pritzker a continué à vanter les mérites de la facture d’infrastructure de 45 milliards de dollars qui comprend de l’argent pour l’infrastructure à large bande et tous les modes de transport. C’est un programme auquel Bailey s’est opposé lorsqu’il était à l’Assemblée générale.

“Nous allons construire nos routes et nos ponts, nos aéroports et nos ports dans tout l’État de l’Illinois afin que vous puissiez plus facilement acheminer vos marchandises vers le marché à tous les niveaux”, a déclaré Pritzker. “Prenez note que la majorité des dollars que nous investissons dans les infrastructures sont investis dans le sud de l’État.”

Bailey, quant à lui, a continué d’affirmer que les finances de l’État peuvent être améliorées avec une «budgétisation à base zéro», un concept consistant à justifier chaque dollar dépensé à l’avance plutôt que de reporter les coûts d’un exercice budgétaire précédent.

Il a dit qu’il remplirait les agences gouvernementales d’hommes d’affaires.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.